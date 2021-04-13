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給台鐵人的一封信曝！林佳龍認「改革不夠快、不夠好」：責任我扛

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵每日有數十萬名旅客搭乘，行車安全卻令人憂慮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵太魯閣號發生出軌事故，意外釀成49人罹難。交通部長林佳龍在事發後，第一時間即表示會負起政治責任，並已向總統蔡英文、行政院長蘇貞昌提出辭職，他昨晚寄出給台鐵同仁的內部信件，他表示，台鐵改革不夠好也不夠快，而這些責任本該由他承擔。

▲▼立法院交通委員會 交通部長林佳龍 運安會主委楊宏智 國民黨團 洪孟楷 詢答。（圖／記者屠惠剛攝）

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▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

《林佳龍給台鐵人的一封信》

前年的小年夜，我與許多台鐵第一線執勤的同仁，擠在七堵調車場狹窄的辦公室裡共進晚餐，慰勞大家春節留守的辛勞。我記得那天外頭濕濕冷冷的，但當時每一對交會的眼神，以及你們炯炯有神的雙眼，我到現在都還感受得到溫暖。

那時的台鐵，才剛經歷一場嚴重的挫折，我記得你們講話總是很害羞，對這位「新來的交通部長」看似有期待、但想必也有疑問和觀望。而我則在心中提醒自己，應該背負起改革台鐵責任的，是我、是政府、是整個台灣社會，而不單是辛勤付出的台鐵同仁。

這些日子以來，多虧了許多台鐵同仁的努力，我們一起爭取到生活津貼、員工待遇與薪資結構合理化的改善，並展開全國軌道安全大巡檢、邊坡防護加強、改善準點率及行車事故等；我們也在歷經一年的爭取，終於從今年初展開列控4.0的改善計畫。

然而，短短三年之間，台鐵發生了兩次嚴重的事故，悲劇過大，不只家屬親友心碎，社會的悲痛很深，每一位乘客和國人的無助與憂慮更是沈重。

有人怪台鐵、罵台鐵。但我知道，在這麼辛苦的努力下，發生這樣的悲劇、甚至痛失最優秀的夥伴，對每一位台鐵人來說，何嘗不是難以承受的傷痛。傷痛之後，必須痛定思痛。台鐵的改革已經展開，但從事故率來看，改革顯然不夠好、不夠快。這些責任，本應由我承擔。

台鐵有很多默默工作的夥伴，是台鐵最寶貴的資產，值得被善待。在改革的路上，必須傾聽基層的心聲，由下而上。我也認同，在組織改造之前，要先改革；而這次的改革，當然也必須包括交通部在內率先以身作則。

我從小在艋舺車頭旁長大，還曾住在緊鄰中華路軌道旁的木造房子閣樓上，每個夜裡和清晨，在火車呼嘯而過的咚咚聲中睡著和醒來。孩提時代的我，跟許多人一樣，都曾把帥氣的列車長和台鐵服務人員視為偶像。長大後，入伍、就業、返鄉等人生轉折的關鍵時刻，多少分離與重逢，也都曾在台鐵的車站或月台上留下歲月的印記。

數十年來，台鐵溫柔地陪伴台灣走過多少風雨；如今它年紀大了，需要重獲新生，給它最大的支持和勇氣，是你我共同的使命。

我在善後工作告一段落後，堅持辭去交通部長的職務，除了是為了希望對社會、也對自己的良心負責，更盼能喚起各界和政府對台鐵投入更大的支持並加速改革，以告慰逝者、撫平傷者，伴隨台灣人民一起走出災難事故的陰影，並且確保不再發生這樣的悲劇。

但請各位放心，未來在改革的路上，不會讓你們孤軍奮戰，我會繼續努力，與你們作伴。

佳龍 敬上 2021.4.12

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