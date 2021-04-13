台鐵險又撞！柵欄升不到5秒又放下　彰化男狂奔「拯救休旅車」

▲柵欄升起不到5秒又放下，男駕駛下車急奔助休旅車脫困。（圖／翻攝彰化踢爆網）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

真的是死裡逃生！LINE群組「彰化踢爆網」傳出一段影片，11日傍晚5時許，彰化員林中央路平交道柵欄放下，但待列車通過不久、柵欄升起後僅短短不到5秒卻又再度降下，一輛白色休旅車當場卡再軌道上，對向另名男駕駛見狀急忙下車幫忙「手動抬柵欄」協助休旅車脫困，短短15秒後，另輛自強號列車即呼嘯駛過，場面相當驚險。

後車行車紀錄器畫面拍下，起初中央路平交道柵欄已經放下，並且響起警鈴、閃紅燈示警，雙向車流乖乖停等，但當列車通過後，上方號誌的綠燈僅短暫現蹤2秒即又轉回紅燈、下方的柵欄才剛升起後旋即又放下，整段過程短短僅約5秒，一名機車騎士還來得及搶過，但後方的白色休旅車卻當場卡在軌道上動彈不得。

▲行車紀錄器畫面拍下，綠燈僅有2秒、一閃而過，柵欄更是升起不到5秒又再度落下。（圖／翻攝彰化踢爆網）

這時對向的自小客駕駛眼見情況危急，當機立斷立刻下車，小跑步衝上前手動將柵欄抬起協助休旅車脫困，待休旅車駛出後，短短約15秒的時間，自強號列車即高速呼嘯駛過，場面險象環生。

平交道到底該怎麼過？鐵道警察指出，許多民眾誤以為要等到「柵欄放下」時才不能通過，事實上，當警鈴響起、號誌轉紅時，民眾就須停下，這時再闖平交道即算是違規，依法最重可處9萬元罰鍰。

▼休旅車脫困後約15秒，自強號列車即從身後飛速駛過。（圖／翻攝彰化踢爆網）