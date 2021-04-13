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8週寶寶死腹中！老公只顧滑手機　孕妻沿街乾嘔：出門才敢落淚

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲寶寶在8週大時被發現無法正常長大。（圖／翻攝自Facebook／「靠北男友／老公」）

記者崔子柔／綜合報導

胚胎在媽媽腹中成長，產生的情感多少會和爸爸不同，不過如果另一半的反應過於冰冷，一定稍微感到心寒。一位懷孕近2個月的媽媽近日發現寶寶不會再成長，須進行人流手術，身體已經受到傷害，而對方的做為更是讓她心痛無比。

原PO今（13）日在臉書社團「靠北男友／老公」發文表示，她目前懷孕約8週，檢查發現胚胎發育不完全，已經沒有心跳，雖然心裡仍希望自己的孩子是少數中的幸運兒，但再次回診時，醫師告知「胚胎已經水腫，絕對留不住了」，她還是接受了事實，安排好手術時間。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲原PO發文。（圖／翻攝自Facebook／「靠北男友／老公」）

原PO表示，自己似乎已經做足了心理準備，一切都「冷靜地過頭」，直到她晚上在等老公忙完事情，想著要一起吃晚餐，但等到都過了宵夜時間，老公忙完卻是開始玩手機，對她不聞不問。

原PO承認當下是自己太敏感，但她也堅持忍到獨自走出家門才崩潰大哭，「在無人的街道上一邊害喜乾嘔，一邊哭，妊娠的反應，提醒著寶寶還在我肚子裡，但再也不會成長了」，內心相當委屈也心疼寶寶，覺得整件事只有自己在難過。

不少網友紛紛留言安慰原PO，「先把身體養好，等她回來」、「我真的為你流淚，我懂」、「說真的很多男生在女生孕期都不太有感，我們沒辦法理解他們也沒辦法理解」，也有人說「或許他也難過，但是怕你也跟著難過，所以也強忍著悲傷」、「男人不會是輕易在女人的面前難過，也許心裡很難過不想讓妳讓傷心想起，才會玩遊戲分散注意」。

▼網友回應。（圖／翻攝自Facebook／「靠北男友／老公」）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

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