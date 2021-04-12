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社會 社會焦點 保障人權

台南真人快打！19歲小鮮肉狂奔逃　遭中年警飛撲「大外割」KO

記者趙蔡州／綜合報導

台南市一名65歲吳姓婦人日前接到詐騙集團電話，對方謊稱她的個資遭盜用，導致銀行帳戶被監管，必須交45萬多元才能解除，她驚覺情況不對向警方報案。警方獲報後立刻成立專案小組，並在婦人的協助下，成功釣出詐騙集團派人取錢，車手最後被埋伏的員警壓制逮捕。

吳女日前向台南警方報案，指稱她疑似接到詐騙集團電話，對方開頭自稱是檢察官，說她的個資遭到歹徒盜用，導致銀行帳戶被監管，必須交45萬多元才能解除，指示她準備現金並於10日中午面交，她聽了對方的說法後察覺有異，便一邊敷衍對方一邊報警。

▲▼警民聯手逮詐騙集團車手 大外割制伏。（圖／東森新聞）

▲車手被員警用側摔壓制在地。（圖／東森新聞）

警方獲報後立刻成立專案小組，並在婦人的協助下派人到面交地點埋伏，而這個詐騙集團也非常小心謹慎，面交地點先是從海中街變成附近一處寺廟，最後又改到超商，周旋了將近3小時，車手才終於現身取錢，整個過程都在警方的監控之下。

影片中可以看見，年僅19歲的車手背著包包走在路邊，拿著手機準備打電話回報，下一秒埋伏的員警從旁邊一擁而上，嚇得他立刻拔腿狂奔，員警分別以機車、跑步的方式展開追逐。雙方追逐了大約50公尺後，一名身材壯碩的員警從後方飛撲，抓住逃跑的車手後，再以側摔的方式將對方壓制在地。

▲▼警民聯手逮詐騙集團車手 大外割制伏。（圖／東森新聞）

▲便衣員警在後方狂追。（圖／東森新聞）

台南警察局第三分局安南派出所所長曾婉甄表示，19歲翁姓車手看見他們埋伏在現場的同仁後，在巷弄內狂奔了約50公尺後，最後50歲沈姓偵查佐追上制伏，訊後將車手依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦，後續也會擴大追查，將詐騙集團成員全數逮捕到案。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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