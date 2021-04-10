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社會 社會焦點 保障人權

偽造自摔車禍、腸胃疾病申請理賠　詐保集團狠撈1700萬

記者林悅／台南報導

台南市警刑警大隊破獲以張姓主嫌為首之保險詐欺集團，查出該集團自2016年起迄今即，分別短期密集向各保險公司投保「意外」、「住院醫療」、「高額重大傷病」等高理賠險種，再偽造自摔車禍等理由住院治療，而後申請理賠，涉詐金額已逾1700萬元，緝獲張嫌等人，依詐欺及組織犯罪等罪嫌送辦。

▲台南市警刑警大隊破獲以張姓主嫌為首之保險詐欺集團，緝獲張嫌等人，起獲保單、本票、存簿、提款卡1批等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警刑警大隊破獲以張姓主嫌為首之保險詐欺集團，緝獲張嫌等人，起獲保單、本票、存簿、提款卡1批等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警刑警大隊破獲以張姓主嫌為首之保險詐欺集團，緝獲張嫌等人，起獲保單、本票、存簿、提款卡1批等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

刑警大隊接獲線報，以張姓主嫌為首之保險詐欺集團，吸收及利用所屬集團成員，分別短期密集向各保險公司投保「意外」、「住院醫療」、「高額重大傷病」等高理賠險種，在保險公司承保後，再伺機偽造自摔車禍、腸胃疾病、意外跌倒、思覺失調等症狀住院治療，於出院後再向承保壽險公司申請相關保險理賠，待保險理賠金入帳後，即依集團成員（即被保險人）抵押之存簿、提款卡，提領保險理賠金拆帳朋分，進而牟取暴利，該詐保集團涉詐金額已逾1700萬元，警方成立專案小組，報請台南地檢署檢察官黃銘瑩指揮偵辦。

▲台南市警刑警大隊破獲以張姓主嫌為首之保險詐欺集團，緝獲張嫌等人，起獲保單、本票、存簿、提款卡1批等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警刑警大隊破獲以張姓主嫌為首之保險詐欺集團，緝獲張嫌等人，起獲保單、本票、存簿、提款卡1批等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警刑警大隊破獲以張姓主嫌為首之保險詐欺集團，緝獲張嫌等人，起獲保單、本票、存簿、提款卡1批等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經專案小組歷時數月蒐證調查，認時機成熟，日前分向台南地院及台南地檢署聲准搜索票及拘票，並於4月7日執行搜索、拘提行動，查緝32歲張姓主嫌暨35歲洪姓、23歲曹姓、29歲洪姓、24歲馬姓等主要成員到案，查扣本案相關電腦、平板、手機、保單、本票、存簿、提款卡1批等證物，全案以涉嫌詐欺案及組織犯罪防制條例移請台南地檢署偵辦。　

▲台南市警刑警大隊破獲以張姓主嫌為首之保險詐欺集團，緝獲張嫌等人，起獲保單、本票、存簿、提款卡1批等證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市刑警大隊大隊長林宏昇呼籲民眾，「保險」本質立義良善，提供民眾以少許的保費，保障未來可能發生的具大風險，殊料卻遭不法人士利用，藉此造假牟利，然詐保案件層出不窮，也間接成為保費逐年調高原因之一，受害者終究是絕大多數善良的保戶消費者，切勿以身試法，如知詐保犯罪更應勇於檢舉，以杜絕不法之風。


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