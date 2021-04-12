▲讓世界更認識台灣！精緻文化美食論壇4/16登場，還有星級主廚秀廚藝。（圖／看見台灣基金會提供）

記者黃士原／台北報導

看見台灣基金會受文化部邀請，將於4月16日舉辦「精緻文化美食論壇」，論壇以文化美食作為精緻服務示範，除了邀請到美食界奧斯卡「世界50大最佳餐廳」及西班牙廚藝盛會 Madrid Fusión之兩大集團總裁分享在地精緻美食全球化演說，還有東西方星級主廚精彩廚藝，用台灣米、台灣水果小黃瓜、西班牙脫水紅辣椒、伊比利火腿等在地食材轉化為精緻料理。

為了打開全球視野，精緻文化美食論壇特別邀請《William Reed》總裁（主辦世界50最佳餐廳The World’s 50 Best Restaurants）查爾斯．瑞德（Charles Reed）分享「精緻文化美食對全球之影響力」，以世界50最佳餐廳行銷全球的觀點，翻轉台灣文化美食的視野，激發產業創新，未來提升台灣能見度。

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在如何實踐在地行銷方面，基金會邀請《Vocento Gastronomía》總裁（主辦馬德里美食高峰會Madrid Fusión）班傑明．拉納．維拉斯可（Benjamín Lana Velasco），以「從在地到享譽全球的巴斯克經驗」分享西班牙巴斯克地區，如何能成為米其林星星數最密集的地區，成功吸引全球「星迷」的秘訣。兩位主講人都將透過線上直播，與論壇美食評論家高琹雯及參與貴賓互動。

同時，針對在地實踐的演繹，基金會特地邀請西班牙巴斯克主廚艾內克．阿特（Eneko Atxa） （世界50最佳餐廳排名第14位），與深耕台灣米其林一星MUME主廚林泉（亞洲50最佳餐廳排名第7位），米其林二星祥雲龍吟主廚稗田良平（亞洲50最佳餐廳排名第31位），以「從地方孕育而生的精湛廚藝」為題，透過同步直播，各自運用對方的在地特色食材，從設計、說菜、演菜、饗宴等方式，將傳統美食變身時代新風貌。

基金會也將台灣產自濁水溪畔的台中194號米及台灣味醬油，送往巴斯克，讓主廚艾內克．阿特於論壇當天線上創作台灣元素的西班牙料理；同樣的，台灣主廚亦將利用西班牙特選的脫水紅辣椒、墨魚汁等六大食材，讓台灣傳統美食華麗轉身為星級精緻料理。主廚最後鍾情哪一個食材來演繹自家傳統料理。