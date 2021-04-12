同一路口竟有「62萬人壓線」被罰　陸網友怒爆料「總罰金破5億元」

▲網友出動空拍機，發現一分鐘竟有27人壓線。



記者蔡紹堅／綜合報導

廣東佛山一個高速公路岔道口近日被爆料，有62萬人在該處因「壓線」遭到罰款，總罰款金額超過1.2億人民幣（約5億元新台幣）。許多網友都質疑該處標線不明，導致駕駛人很容易受罰，更有人用空拍機實測，發現該處1分鐘就有27人「壓線」違規。

爆料的網友指出，他日前繳納罰單時，發現廣台高速公路43公里路段的一個岔道口竟然有62萬人被罰款，以一個人被罰款200元人民幣（約868元新台幣）來計算，總罰款金額已經超過了1.2億元，非常誇張。

▼一名駕駛人貼出壓線當時被拍下的照片。（圖／翻攝微博）



爆料很快受到廣大關注，許多網友都質疑該處標線不明，才導致有62萬人被罰，「提示不足，設計完全不考慮實際駕車習慣，而且剛好是個上坡位，等看到實線時已經晚了，很容易壓線。」

此外，也有網友自行出動空拍機，實際監測駕駛情況，發現1分鐘內就有27人「壓線」違規，顯然已經不是少數個案，應該算是設計不合理。

不過，佛山市公安局卻不認同網友們的質疑，強調廣台高速公路43公里路段的標誌標線，經過驗收合格後投入使用，路經司機應當知曉該路段上述交通信號的含義，且有足夠的時間、距離看見上述交通信號，並應當遵循交通信號指示安全行駛。

雖然佛山市公安局的回應相當強硬，但該事件在網路上引起的不滿實在太大，連廣東省官方都已經注意到，並在12日表示，相關單位已派出工作組赴佛山，將至現場展開調查。