嚼舌比賽！主題闖平交道　司機「沒闖怎罰」Vs.法官「沒闖有越」

▲屏東地方法院外觀 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

鄧姓聯結車司機駕車行經平交道時，遇警鈴已響，遮斷器開始放下，仍強行通過，被警方依闖越平交道開罰9萬元，吊扣駕照12個月，必須參加道路安全講習，但他以進入平交道後，警鈴才響起，車輛只得加速通過，且因車重緩慢才勾到、損壞遮斷桿，提出行政訴訟，請求撤銷處分；屏東地院法官檢視相關證據，認他緃然沒有「闖」平交道也有「越」的事實，判他敗訴。

判決書說，鄧姓男子駕駛營業貨櫃曳引車於2020年6月18日14時3分，行經高雄市為隨路平交道，經警方查證後舉發「警鈴已響、閃光號誌已顯示，遮斷器開始放下，仍強行闖越平交道」，並鐵路警察局依違反道路交通管理條例，開單告發。

鄧男不服，並指案發時行駛於高雄市為隨路平交道，從工廠帶貨越過停止線進入平交道後警鈴響起，於是從時速15公里加速通過。因載重關係加速較慢，導致20呎的貨櫃勾到損壞遮斷桿一隻，已經賠償結案。

鄧說，鐵路警察舉證攝影鏡頭並未照到停止線，其舉證有瑕疵，並不符合處罰條例警鈴響起仍強行闖越的事實；且監視器沒有拍到全部闖越平交道的範圍，監視器只拍到中線；且平交道範圍裡面禁止臨時停車、迴車，他是在過了停止線響鈴才響，不能以此指他闖越平交道，「我沒說我的行為是對的」，但他已進入平交道範圍，就是要加速通過，所以就通過了。

法官勘察相關證據後，認縱使原告已經超過停止線，但在鈴響後還沒有跨越鐵軌前，也應停止在鐵軌前，而不應該跨越鐵軌。原告糾結於平交道的定義是在停止線之內，認為自己已經在平交道內了，就沒有闖越的問題。但原告的情形，縱使沒有「闖」的行為，依然還是有「越」的舉動。停在鐵軌前固然會使原告停在禁止臨時停車的黃色網格上，一樣可能受到罰則，但相對之下，絕對比冒著可能被火車撞到的危險、越過鐵軌來的好。駁回他的訴訟。

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