「王牌執行官」桌遊比賽等你來挑戰　台南分署：歡迎來報名！

▲台南分署表示，為向大眾宣傳「王牌執行官」桌遊，辦理「王牌執行官」桌遊推廣教學說明會，獲得不少家長陪同子女參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

法務部行政執行署台南分署將於5月15日上午9時，在分署二樓大會議室舉辦「王牌執行官」桌上遊戲競賽，報名方式採網路方式，於5月10日〈星期一〉下午5時截止報名，報名人數限額64名，呼籲有興趣民眾儘早報名額滿為止。

法務部行政執行署為向社會大眾介紹行政執行工作，特別設計「王牌執行官」桌上遊戲，藉由桌上遊戲以寓教於樂方式推展法治教育。在遊戲中，巧思設計各種行政執行官及義務人角色，讓玩家扮演行政執行官，面對不同類型的義務人，運用傳繳通知、愛心關懷、調查財產、查封、拍賣、拘提、管收等執行方法，完成任務，遊戲結束時，積分最高的玩家即獲勝，考驗玩家對行政執行手段的熟悉程度，非常具有挑戰性。





台南分署表示，為向大眾宣傳「王牌執行官」桌遊，特別於2月3日辦理「王牌執行官」桌遊推廣教學說明會，獲得不少家長陪同子女參加，參加說明會的民眾亦獲贈「王牌執行官」桌遊卡牌。

台南分署進一步表示，為鼓勵民眾在5月15日星期六上午一大早來參加比賽，台南分署準備了豐富的獎品，且全程參加比賽的民眾，皆致贈「王牌執行官」桌遊卡牌及100元禮卷，同時提供午餐一份。〈報名請連結https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlNCCTJluFMGmw2As1lzlnI8uS9KaxdWro6FKRFCtpDimTjA/viewform〉。

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