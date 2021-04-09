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男逼少女傳裸照PO色情網站 　法官：僅露上半身不算猥褻

▲▼裙子示意圖,正妹示意圖,辣妹示意圖,正妹,少女,女孩,大腿。（圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）

▲屏東一名陳姓男子偽裝成女子強逼少女傳裸照，再將少女的裸照上傳至色情網站，高雄高分院僅依強制罪嫌判處陳男有期徒刑1年。（圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）

記者林冠吟／高雄報導

屏東一名陳姓男子在臉書上化名「柔芳王」偽裝成女子，在臉書搭訕一名12歲的少女，更進一步要求少女傳露點照給他，事後更將少女的裸照與影片上傳到色情網站上，被網路警察發現後，遭檢方依散布猥褻行為電子訊號與強制罪嫌等起訴。台灣高等法院高雄分院審理後認為，由於影片僅露胸部，並沒有將下體露出也沒有不雅姿態，不足以刺激或滿足性慾，不構成「猥褻」要件，僅依強制罪判處陳男有期徒刑1年。

判決指出，陳姓男子在臉書上偽裝成一名叫「柔芳王」的女子，搭訕一名12歲的少女後，要求少女自拍裸照傳給他，但反被少女要求先傳自己的裸照，陳男傳了一張「自己」裸露上半身的照片之後，再次要求少女「比照辦理」，遭到少女拒絕。

陳男眼見哄騙未果，便威脅她「你已經看了我的裸照，若不傳自己的裸照給我的話，就要讓你紅！」少女心生畏懼，遂自拍裸露胸部的照片、影片給陳男，而陳男隨後再將影片與照片上傳到色情網站上供人瀏覽，直到被網路警察查獲。

檢方偵訊後依「兒少法」散布猥褻行為電子訊號罪與強制罪嫌，將陳男起訴。

而高雄高分院審理過後，認為少女所上傳的照片、影片僅有單純裸露胸部的照片，影片部分也只有將上衣拉起，依現今社會開放程度，在寫真集中屢見不鮮，一般人對於上半身裸露照片也多以欣賞觀點看待，很少會覺得厭惡或羞恥不堪。

法官也指出，少女雖然在陳男的威脅下傳裸照給他，但因少女並無露出下體，亦無做出任何此不雅舉動，認為照片與影片不足以刺激或滿足性慾，因此在散步猥褻行為電子訊號罪中認定陳男無罪，但依強制罪嫌判處陳男有期徒刑1年，全案仍可上訴。

保濕、抗老一瓶就夠

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