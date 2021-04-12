周一咖啡領不了！小7「行動隨時取」一早就維護　上班族全崩潰

▲7-11咖啡。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

上班族QQ！7-11「OPEN POINT APP」中的行動隨時取提供咖啡、鮮食、零食等寄杯服務，讓消費者想吃想喝就可以隨時到門兌換，不過今（12）日其系統顯示維護中，原預計到早上8時就可以使用，不過直到現在APP依舊顯示「行動隨時取功能進行維護」，讓大批網友直呼「有被困擾到。」對此，業者也表示，「系統仍在維護作業當中，造成不便，敬請見諒。」

▲小7行動隨時取維修網友哀嚎。（圖／翻攝7-11 APP）

7-11「OPEN POINT APP」行動隨時取今（12）日上午出現系統維修狀況，根據店員透露，原預計維護至上午8時，孰料一直到中午仍未開放消費者使用，PTT上也有不少上班族哀嚎說「早上上班時間維修真的很困擾」、「周一早上想逼死人嗎」、「早上也被困擾到」，掀起不小討論。

對此，業者回應表示，系統現仍在維護作業當中，「部分服務暫停使用，造成不便，敬請見諒。」

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