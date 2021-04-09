　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

世新大學電梯夾死工人　死者妻告維修公司負責人結果出爐

▲▼ 世新大學電梯維修工人遭夾死。（圖／記者黃彥傑攝）

▲世新大學去年發生電梯維修工人遭夾死後，校方緊急圍住意外現場。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

世新大學管理學院大樓在去年初，發生1起電梯維修工意外被夾死在電梯井內的意外，郭姓工人的妻子怒控電梯維修公司和負責人涉嫌過失致死等罪，但是勞工檢查局鑑定結果認為，意外發生起因於郭姓工人自己疏於注意，沒把電梯運作改成手動，一旦用來卡住機械的鐵片鬆動就導致悲劇，台北地檢署9日處分全案不起訴。

2020年1月6日上午11時許，有學生在等電梯、滑手機的時候，聽到電梯間傳出異聲，抬頭發現電梯在滴血，當場嚇壞，一旁工人見狀報警，消防及救護人員趕到現場搶救，本來在進行例行維修的64歲的郭姓工人上半身被夾住，救出時，身體已扭曲變形，明顯死亡。

郭姓工人的妻子控告雇主偉塵科技工程，以及許姓掛名負責人、林姓實際負責人涉嫌違反《職業安全衛生法》、過失致死等罪嫌，檢察官原本安排家屬和廠商進行調解，但是雙方都未出席而無法達成協議，全案經送勞檢局調查後，提出勞工安全檢查報告指出，進行電梯維修時，應該把電梯從自動改為手動，而郭姓工人疏於注意，只是用鐵片卡住機械，因鐵片滑脫，無法阻擋電梯門關上並開始運轉，擠壓到郭姓工人，並非廠商雇用人的疏失。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

涉王立強共諜案收大陸集團7.5億　向心夫婦狂購信義3豪宅遭起訴

吸金10億主嫌人間蒸發！　亮麗前女友+小隻馬直播主9人交保

搭普悠瑪嗆殺蔡英文　YT狂女主動到北檢偵訊「責付友人」

ET快訊
辭修高中校長回應了！歸還「骨董手機」沒收物惹議　校方2度刪公
等到了！超商限時2天「經典拿鐵、美式6折喝」可寄杯
快訊／李義祥第一通電話是打給他！　身分曝光遭約談
愛犬託夢「頭有圓圓符號」！　媽誕下男嬰一看淚崩
賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」媽氣炸　網卻一

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化廠房垃圾滿爆　深山租地大挪移：萬噸廢棄物曝光！4共犯2關押

快訊／李義祥第一通電話打給他！施工主任熊德育遭約談

新竹市場惡霸！佔攤轉租還恐嚇「勒索20萬」　警建請羈押

歌手林凡遭騷擾6年！恐怖女粉絲要求「進一步關係」下場曝

撞飛騎士裝熱心民眾還滅證...延遲送醫致死！無良3男被起訴

蘿莉控遠征！3闖女學生宿舍直奔心中祕境　狂拍後拿內搭衣手拉胚

世新大學電梯夾死工人　死者妻告維修公司負責人結果出爐

快訊／女子士林地檢署門口遇襲　27歲男打人後直奔派出所投案

女騎士閃躲「違停Uber」…慘遭砂石車輾爆頭！司機下場曝

綁手蒙眼單腳站！夫婦虐兒致死關鍵對話曝　鄰居驚訝：爸爸人很好

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

峮峮開出2條件「胸任你摸」XD　「爆汗原味衣」曬乾又穿一次：想要烘乾機！

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

花枝卵爆棚！堆疊像白水晶　翻開養殖場「產房」大豐收

小刀標槍失敗要藍隊「一人一句嗆爆自己」　錢薇娟：早知道選小范！采子「屠龍刀變菜刀」

彰化廠房垃圾滿爆　深山租地大挪移：萬噸廢棄物曝光！4共犯2關押

快訊／李義祥第一通電話打給他！施工主任熊德育遭約談

新竹市場惡霸！佔攤轉租還恐嚇「勒索20萬」　警建請羈押

歌手林凡遭騷擾6年！恐怖女粉絲要求「進一步關係」下場曝

撞飛騎士裝熱心民眾還滅證...延遲送醫致死！無良3男被起訴

蘿莉控遠征！3闖女學生宿舍直奔心中祕境　狂拍後拿內搭衣手拉胚

世新大學電梯夾死工人　死者妻告維修公司負責人結果出爐

快訊／女子士林地檢署門口遇襲　27歲男打人後直奔派出所投案

女騎士閃躲「違停Uber」…慘遭砂石車輾爆頭！司機下場曝

綁手蒙眼單腳站！夫婦虐兒致死關鍵對話曝　鄰居驚訝：爸爸人很好

獲選IBM全球40大AI女性領袖　台女每天花12小時寫程式

Angelababy濃眉帥弟爆選秀出道！　高材生背景…3年前貼文掀討論

生下6.5kg巨嬰！她PO片曬兒子驚呆千萬人　5年後現況曝光

台鐵9邊坡施工中！運安會揪這1處最危險：下周二恐發數個安全通告

辭修高中校長回應了！歸還「骨董手機」沒收物惹議　校方2度刪公告

全中運17日雲林登場　1萬7千參賽人數創新高

Uie身高173公開驚人4開頭體重！增肌「舉2猛男」訓練影片公開

「先買車、還是先找車位」　釣出一堆苦主狂勸：保證痛苦

台中人私藏便當神店！吃得到牛肉麵火鍋　豆花、冰淇淋免費吃到爽

謝國城少棒／王思穩打擊率「發發發」　老爸王金勇很開心

社會熱門新聞

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

快訊／台南客運衝進地下道！駕駛座「上方全毀」變形

統聯客運塞進「小東地下道」車頭削掉　上方竟是台鐵軌道

來不及交還！家屬安慰1句讓修復師哭了

全裸女屍「舌頭外吐」藏床板...26男女滾床嚇傻

76行者數十名修復師手遭割刺　遺體玻璃深扎須清除

「莒光號南迴出軌」奇案！　曝光驚悚殺妻內幕

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

法國菁英古查爾家屬抵事故現場哀戚相擁

吸金10億後神隱　主嫌前女友與直播主到案

獨／有10秒預警...司機來不及煞？檢調重點曝光　台鐵打臉

找到工程車第2晶片　還原落軌10秒對話

即／施工主任熊德育遭約談

客運開入地下機車道被削半　警回應了

更多熱門

相關新聞

印尼移工0付費會議有進度　勞部：爭議項目縮為4項

印尼移工0付費會議有進度　勞部：爭議項目縮為4項

印尼在去年7月宣布擬從今年1月15日起實施移工零付費政策，引發我國不滿，勞動部在去年底就曾要求召開台印雙邊視訊會議，而今（8）日則是第二次召開，此次會議所談論的也從原本的16項爭議項目縮小成4項去程機票、簽證費、印尼國內出發地點當地住宿費及印尼當地仲介費等。

LG手機用戶免驚！官方列出12大重點問答　後續處理一次看懂

LG手機用戶免驚！官方列出12大重點問答　後續處理一次看懂

ACDelco零件被北美車主集體訴訟

ACDelco零件被北美車主集體訴訟

「500戶只2部電梯」網嚇勸退：梯戶比太高

「500戶只2部電梯」網嚇勸退：梯戶比太高

返家驚見洩洪「電梯瀑布雨」！網傻：有得賠了

返家驚見洩洪「電梯瀑布雨」！網傻：有得賠了

關鍵字：

世新大學電梯維修過失致死職業安全衛生法雇主

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

高雄新Outlet「skmpark」明年開

網挖高鐵「天使乘務員」IG！　火辣身材曝光

找姓林的！翰林茶館連3天珍奶買1送1

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

謝欣穎「超閃情侶照」認愛王柏傑

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

迪麗熱巴新戲「連轉圈也用替身」挨罵！劇組花絮打臉

北台濕冷大雨　專家解析「解旱四月颱」最新狀況

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

洗菜膝蓋韌帶斷裂！痛到發抖「像被揍爛」

9位太魯閣罹難者「信用卡購票」　總計獲賠逾1.5億！

上海美女翻譯一開口　驚艷柬埔寨國王

更多

最夯影音

更多
太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念
頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面