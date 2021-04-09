世新大學電梯夾死工人　死者妻告維修公司負責人結果出爐

▲世新大學去年發生電梯維修工人遭夾死後，校方緊急圍住意外現場。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

世新大學管理學院大樓在去年初，發生1起電梯維修工意外被夾死在電梯井內的意外，郭姓工人的妻子怒控電梯維修公司和負責人涉嫌過失致死等罪，但是勞工檢查局鑑定結果認為，意外發生起因於郭姓工人自己疏於注意，沒把電梯運作改成手動，一旦用來卡住機械的鐵片鬆動就導致悲劇，台北地檢署9日處分全案不起訴。

2020年1月6日上午11時許，有學生在等電梯、滑手機的時候，聽到電梯間傳出異聲，抬頭發現電梯在滴血，當場嚇壞，一旁工人見狀報警，消防及救護人員趕到現場搶救，本來在進行例行維修的64歲的郭姓工人上半身被夾住，救出時，身體已扭曲變形，明顯死亡。

郭姓工人的妻子控告雇主偉塵科技工程，以及許姓掛名負責人、林姓實際負責人涉嫌違反《職業安全衛生法》、過失致死等罪嫌，檢察官原本安排家屬和廠商進行調解，但是雙方都未出席而無法達成協議，全案經送勞檢局調查後，提出勞工安全檢查報告指出，進行電梯維修時，應該把電梯從自動改為手動，而郭姓工人疏於注意，只是用鐵片卡住機械，因鐵片滑脫，無法阻擋電梯門關上並開始運轉，擠壓到郭姓工人，並非廠商雇用人的疏失。

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