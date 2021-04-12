遭擄殺甜姐兒家屬悲願！盼變態男赴靈堂道歉　淚求立委催生跟騷法

▲曾女遭黃男擄殺，家屬希望黃男到靈堂道歉，另向立委陳情盼跟騷法通過。（圖／翻攝臉書）

記者陳羿妏／台北報導

屏東一名55歲黃姓男子因追求29歲通訊行曾姓女店員不成，以製造假車禍方式，擄殺對方，然而黃男先前就曾多次跟蹤騷擾曾女，但曾女報案聲請保護令未果，引發社會譁然。對此，家屬除了希望黃男能到靈堂向曾女道歉，另向立委周春米陳情，盼目前尚未通過的《跟蹤騷擾防制法》能盡快三讀通過，別再釀成同樣悲劇，讓曾女的死更有意義。

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生去年10月遭擄殺，孰料，相隔不到一年，今年4月黃男尾隨甫新婚的曾女，追撞對方後將人擄走殺害，引起部分立委們質疑行政院故意拖延《跟蹤騷擾防制法》草案，以致類似案件一再發生。立委周春米稍早向《ETtoday新聞雲》表示，她昨天赴曾女靈堂上香慰問，有接獲曾女家屬陳情，希望跟騷法能夠盡速三讀通過，且家屬希望黃男能到靈堂前下跪認錯，並且道歉。

▲黃男被依殺人罪嫌收押禁見。（圖／記者吳世龍攝）

據悉，內政部於去年10月中旬已將跟騷法草案送至行政院，但涉及眾多部會，至今尚未三讀通過。被問到警政署擔心草案版本會有無所不管的疑慮，恐會被扣上「查水表」惡名，周春米認為，可以綜合立委、民間團體意見，將跟蹤騷擾態樣放到法案，但範圍太過廣泛，有些案例恐警方不易判斷，像是討債、對人不爽之跟蹤騷擾等情況，而現在應先針對「因愛戀衍生的跟蹤、騷擾、糾纏」有共識先通過，其餘沒共識的再另行討論，盼行政院能盡速通過，有一個法源的依據之下，讓跟蹤騷擾者，能有所節制及約束。

▲民進黨立委周春米。（資料照／記者李毓康攝）

「目前面對如此惡意的跟蹤騷擾無法可管」立委范雲指出，她在去年已經提出「跟蹤騷擾防制法草案」，並且通過一讀，未來若能完成三讀立法，被害人將可依照第8條，於最近一次受到跟蹤騷擾的六個月內，向法院聲請防制令（保護令）；范雲向《ETtoday新聞雲》說明，跟騷法一直是她關心的法案，內政部先前提出的草案版本過窄，但若放寬受害者範圍，要考量到警察人力、業務量皆須增加，且警察必須額外接受專業訓練，像是保護令核發，效率不能拖，一旦拖延勢必就來不及，因此警政體系仍得做判斷，或者向外尋求相關訓練。

另外，范雲提到，跟騷法是民進黨女性權益優先法案之一，她在今年38婦女節與黨內10位立委曾一起召開記者會呼籲，應優先完成立法，目前她希望在這個會期能盡速推動成立，盼立法院內18個草案版本，能一同擬定出共同版本。

▼民進黨立委范雲。（資料照／記者屠惠剛攝）



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