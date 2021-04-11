快訊／太魯閣號第50具殘骸比對結果出爐！死亡人數確定下修至49人

▲太魯閣號出軌事件，罹難者人數確認從50人下修至49人。（圖／記者楊詩益攝）

記者陳以昇、黃宥寧／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號2日出軌意外，釀50死、超過200傷嚴重慘劇，然而，事發至今已第10日，僅49名罹難者確認身分，第50名罹難者身分不明。由於剩下的遺骸過於破碎、太小塊，檢方全力比對DNA，不排除是其他傷者的受傷部位。不過，稍早花蓮地檢署公布最新消息，經比對後，罹難者人數確認下修至49人。

台鐵公布資料指出，太魯閣事故共50名罹難者，目前49名罹難者已確認身分，陸續由家屬領回，但頭七日子已過，案發至今已邁入第10日，第50名罹難者遺體身分仍是謎，且其身上無其他證件線索可確認，而先前曾有家屬表示，找不到家人，提供DNA檢驗，但比對結果顯示卻不符合。

花蓮地檢署主任檢察官周芳怡受訪指出，第8節車廂拖離隧道後，仍有持續發現遺骸，全力採檢、比對DNA，惟部分殘骸腐敗情形嚴重，且太過小塊、不足以辨識身分，不排除是其他傷者的受傷部位，且因受傷旅客不會去採檢DNA，部分家屬提供的DNA是旁系血親、非直系血親，故需要花更久時間比對，尚未完全驗出之前，任何情況都不排除。

不過，稍早花蓮地檢署公布最新消息，經比對DNA結果，罹難者人數確認下修至49人。

花檢指出，罹難者為49人，含外籍人士在內，已全數核發相驗屍體證明書，遺體均已由家屬領回處理，而已尋獲但未經認領之遺骸、組織，列為疑似無名屍，為求慎重，法醫師於遺骸、組織各部位多次詳細採檢DNA鑑驗，比對結果陸續出爐後即通知家屬，目前均已交由家屬領回處理。

花檢表示，案發現場陸續排除後發現之遺骸、組織，均採檢DNA 鑑驗，於4月10日完成比對，比對結果均屬於上開49名罹難者，已通知家屬領回處理，並無新增罹難者人數。