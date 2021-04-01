請警察杯杯幫找斷指！醉婦走40分回家　到家才驚覺手指「不見了」

▲南韓光州一名酒醉中年婦女搭乘計程車返家，食指卻慘遭車門夾斷。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

到底是喝得多醉，可以忘卻手指遭車門活生生夾斷的痛楚？南韓一名中年婦女於3月29日晚間結束酒宴後，準備搭乘計程車回家，並在距離住家3公里處下車，直到走路40多分鐘返家後，才驚覺右手食指「不見了」，疑似食指在下車時慘遭車門夾斷，於是緊急報警，最後雖成功找回斷指，卻因深夜時段而無法進行縫合手術。

根據韓媒《中央日報》，南韓光州市一名中年婦女於3月29日晚間結束飯局後搭上計程車返家，並於晚間9時50分從距住處3公里路程的南區下車，獨自步行40多分鐘返家，10時37分打電話向警局報案，「麻煩幫我找回斷掉的手指！」，於是整齣如同驚悚血腥電影的情節就此展開。

警方接獲報案後，安排消防當局協助其送醫，之後展開「搜指」行動，在追蹤女子信用卡消費紀錄後找到女子搭過的計程車，研判手指是在下車時不慎被後門夾斷，經過2個多小時後，才在隔日的凌晨0時30分於某轉角處找到女子的斷指，緊急送往女子接受治療的醫院。

不過，由於醫院夜間根本沒安排醫療人力進行接合手術，女子最後還是無法接回斷指。

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