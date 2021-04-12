安德魯王子談菲利普逝世　慟：女王生活「留下巨大空洞」！

▲英國安德魯王子11日接受媒體採訪，談到父親離世的心情。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

英國菲利普親王（Prince Philip）9日在伊莉莎白女王的陪伴下病逝於溫莎城堡，享耆壽99歲。對此，次子安德魯王子悲痛地表示，父親的離開，為女王的生活「留下巨大的空洞」。他也提到，目前整個王室都陷入失落感，就像失去一位國民爺爺。

根據CNN報導，伊莉莎白女王的次子安德魯王子11日現身溫莎城堡的教堂內進行禱告，禮拜結束後，他向媒體表示，他很難過母親正在經歷這一切，但會在一旁支持她。安德魯說，父親的離世為女王的生活留下巨大的空洞，儘管她是一個堅強的人。

菲利普親王逝世的消息引發全球各界哀悼，正在服喪的英國王室成員更是悲痛不已。安德魯說，王室成員都深感失落，可以說是失去了一位「國民爺爺」。他表示，「我的父親是一個了不起的人，他總是很冷靜，如果你有任何問題隨時都可以問他。」

▲伊莉莎白女王與菲利普親結婚73年。（圖／路透）



菲利普親王的小兒子愛德華王子則提到，儘管大家已經努力地為父親的離開做好心理準備，但這仍然是一個可怕的打擊，他們仍在努力地接受這件事。回想起公公菲利普親王，愛德華的妻子蘇菲表示，「他總是願意和每個人說話。」

菲利普親王曾為希臘與丹麥的王子，後加入英國海軍，為了與伊莉莎白女王結婚，放棄王室頭銜，入籍英國，兩人結褵73載，菲利普更是英國史上在位最久的女王配偶。

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