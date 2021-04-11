搭車遭軍人「體液噴腿」！二審判無罪：有用包包擋　她心死不告了

▲被告除了這次亂噴精，過去還有2次偷拍記錄。非當事人。（示意圖／記者劉昌松攝）



記者黃可昀／綜合報導

公然對路過女子噴射體液、多次偷拍女性，這種惡狼竟然屢屢逃過法律制裁，最終都獲得無罪釋放！一名女子去年搭捷運時，遭到惡狼噴射精液在腿部，小腿、長裙全都沾到，她決定硬起來蒐證喊告，結果經過1年的官司糾纏，最後判決書下來卻「無罪」，令她對司法徹底失去信心。

受害女子在Dcard說明事發過程，她剛出捷運站就感覺到小腿濕濕的，用衛生紙擦去才驚覺是精液，但兇手早已溜走，「當時我穿著短袖上衣、長裙，長裙後方都沾到精液」，她只好趕緊回家換一套乾淨衣物，並將沾有精液的長裙、衛生紙交由警方。

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後來根據DNA抓到兇手，「一審時間非常漫長，開了好幾個庭。第一次被告母親帶著小孩來跟我道歉，說他是單親家庭，沒有什麼錢」，還搬出兒子的軍人身分，遭判刑會被軍中加重處罰，在兇手母親的苦苦哀求之下，她一度感到心軟，不過兇手後續在法庭上的態度讓她相當傻眼。

兇手後來接受法官質詢時，一律回應不知道、不承認，最多只能負擔1萬和解金，結果雙方談不攏再度開庭審判。監視器畫面顯示，兇手是預謀犯案，早已在月台物色目標，「檢察官說被告已經有兩次紀錄，好像是偷拍女生照片（後來和解了）」。

▲罪證確鑿卻被判無罪。（示意圖／資料照）



官司糾纏了1年多後，兇手被判「無罪」，於是原PO請來律師繼續上告，「二審非常之快，聽說當天開庭檢察官做好完整功課，鉅細靡遺的說出監視器內被告每分每秒的動作及意圖」，正當所有人都以為這次有勝算，怎料前幾天判決書下來，「很遺憾，還是無罪。」

法官解釋，被告在手扶梯有用包包擋住，並沒有任何證人指出他在公眾場合猥褻，加上被告本人也沒有承認。原PO心灰意冷地說，「我問了好幾個律師，都覺得這個判決書有問題，但我始終不明白，為什麼法官會覺得無罪」，不停騷擾女性的累犯卻始終沒受到法律制裁，令她相當失望也對司法心死。

網友也氣憤表示，「以為至少有毀損，但是性騷擾居然沒有成立」、「這要告性騷擾防治法25條吧！猥褻不以身體接觸為要件，全台大二以上法律系都知道」、「而且他還一直說不知道不承認，感覺背後有高人指點」、「我是覺得不該當公然猥褻很正常，性騷擾防治法25感覺也不太符合，強制猥褻也不符合，沒有強制，毀損有機會。」