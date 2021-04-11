　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搭車遭軍人「體液噴腿」！二審判無罪：有用包包擋　她心死不告了

▲▼ 手扶梯站姿示意圖 。（圖／記者劉昌松攝）

▲被告除了這次亂噴精，過去還有2次偷拍記錄。非當事人。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者黃可昀／綜合報導

公然對路過女子噴射體液、多次偷拍女性，這種惡狼竟然屢屢逃過法律制裁，最終都獲得無罪釋放！一名女子去年搭捷運時，遭到惡狼噴射精液在腿部，小腿、長裙全都沾到，她決定硬起來蒐證喊告，結果經過1年的官司糾纏，最後判決書下來卻「無罪」，令她對司法徹底失去信心。

受害女子在Dcard說明事發過程，她剛出捷運站就感覺到小腿濕濕的，用衛生紙擦去才驚覺是精液，但兇手早已溜走，「當時我穿著短袖上衣、長裙，長裙後方都沾到精液」，她只好趕緊回家換一套乾淨衣物，並將沾有精液的長裙、衛生紙交由警方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來根據DNA抓到兇手，「一審時間非常漫長，開了好幾個庭。第一次被告母親帶著小孩來跟我道歉，說他是單親家庭，沒有什麼錢」，還搬出兒子的軍人身分，遭判刑會被軍中加重處罰，在兇手母親的苦苦哀求之下，她一度感到心軟，不過兇手後續在法庭上的態度讓她相當傻眼。

兇手後來接受法官質詢時，一律回應不知道、不承認，最多只能負擔1萬和解金，結果雙方談不攏再度開庭審判。監視器畫面顯示，兇手是預謀犯案，早已在月台物色目標，「檢察官說被告已經有兩次紀錄，好像是偷拍女生照片（後來和解了）」。

▲▼台北捷運。（圖／資料照）

▲罪證確鑿卻被判無罪。（示意圖／資料照）

官司糾纏了1年多後，兇手被判「無罪」，於是原PO請來律師繼續上告，「二審非常之快，聽說當天開庭檢察官做好完整功課，鉅細靡遺的說出監視器內被告每分每秒的動作及意圖」，正當所有人都以為這次有勝算，怎料前幾天判決書下來，「很遺憾，還是無罪。」

法官解釋，被告在手扶梯有用包包擋住，並沒有任何證人指出他在公眾場合猥褻，加上被告本人也沒有承認。原PO心灰意冷地說，「我問了好幾個律師，都覺得這個判決書有問題，但我始終不明白，為什麼法官會覺得無罪」，不停騷擾女性的累犯卻始終沒受到法律制裁，令她相當失望也對司法心死。

網友也氣憤表示，「以為至少有毀損，但是性騷擾居然沒有成立」、「這要告性騷擾防治法25條吧！猥褻不以身體接觸為要件，全台大二以上法律系都知道」、「而且他還一直說不知道不承認，感覺背後有高人指點」、「我是覺得不該當公然猥褻很正常，性騷擾防治法25感覺也不太符合，強制猥褻也不符合，沒有強制，毀損有機會。」

ET快訊
最大尺度！台灣爆乳鋼琴YouTuber「傳新片」　網嚇壞：根
逃死爛招頻出！變態男擄殺甜姐兒　鄰居阿婆一句話打臉
床上恩愛一半「有人拉腳」！男友認前女友被車撞死　現任慘輕生
買鹹酥雞驚見巨大蝸牛！ 她反映被問「妳媽短髮？」店家道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一句話證明住台灣20年！「健保卡用蓋章的」　最夯神劇出爐

搭車遭軍人「體液噴腿」！二審判無罪：有用包包擋　她心死不告了

最大尺度！台灣爆乳鋼琴YouTuber「傳新片」　網嚇壞：根本是裸體

夫妻都B型卻生出AB型！老婆唬「血型隔代遺傳」　網酸：隔壁遺傳吧

買鹹酥雞驚見巨大蝸牛！ 她反映被問「妳媽短髮」？　店家道歉了

快訊／AZ疫苗明起再擴大！10縣市首長願接種　指揮中心14:00說明

用賓士「封印」別人家！車主被11通電話吵醒怒了：知道這什麼車？

線上尋寶！觀光局推「小鎮的祕密寶藏」　破5關爽賺4千元

小孩「偷渡」好市多1種食物！媽結帳驚見問怎吃　老饕讚：有眼光

4月颱若生成有2條路！最新預測圖曝　補水「北轉角度」很關鍵

邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD

惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

梁文音離婚後首過生日　直播唱一半「哭到狂流淚」：傷都會好的　

王家梁撞到洗菜斷韌帶被罵翻！親上火線：很多畫面被剪了…隊長出聲力挺

陳零九.呼呼首度合體受訪..羞曝「隨時可婚」　一起賣飲料「點名婁峻碩」求真實意見XD

「7個唐寶寶」當花童送上婚戒　新娘轉頭見驚喜秒感動擁抱！

工程車落軌！李義祥「不敢通報」 第一時間竟叫阿好：肉身擋火車

小杰《全明星》安慰抱女隊友...遭酸吃豆腐　 曹佑寧長文力挺、當事人也發聲了！

小橘貓害怕停路中「喵一聲遭逮」　員警輕捧安撫...成功幫找新家❤

修杰楷聽鄭元暢「告白賈靜雯」默默皺眉　小綜邀咘咘.波妞上節目..他勸退：你會崩潰

一句話證明住台灣20年！「健保卡用蓋章的」　最夯神劇出爐

搭車遭軍人「體液噴腿」！二審判無罪：有用包包擋　她心死不告了

最大尺度！台灣爆乳鋼琴YouTuber「傳新片」　網嚇壞：根本是裸體

夫妻都B型卻生出AB型！老婆唬「血型隔代遺傳」　網酸：隔壁遺傳吧

買鹹酥雞驚見巨大蝸牛！ 她反映被問「妳媽短髮」？　店家道歉了

快訊／AZ疫苗明起再擴大！10縣市首長願接種　指揮中心14:00說明

用賓士「封印」別人家！車主被11通電話吵醒怒了：知道這什麼車？

線上尋寶！觀光局推「小鎮的祕密寶藏」　破5關爽賺4千元

小孩「偷渡」好市多1種食物！媽結帳驚見問怎吃　老饕讚：有眼光

4月颱若生成有2條路！最新預測圖曝　補水「北轉角度」很關鍵

牽絲披薩超罪惡！台中平價義式料理　炙燒中卷＋墨魚燉飯海味十足

4招選購抱枕樣式　1秒提升家中質感　

火山灰雨狂襲「呼吸困難」！友邦聖文森火山爆發　震撼畫面曝光

孫楊尿是紫色的還要拼上訴　死對頭霍頓表達會繼續抗議

攻城獅「感謝祭」破800球迷狂歡　沒比賽商品也能狂賣60萬

抓包毛孩亂咬東西！　牠被罵抬頭「人中帶便當」媽怒氣全消笑噴

江辰晏先發對戰鄭凱文　運彩看好統一獅止敗

北韓3千噸級潛艦完工！只剩「試射導彈」...拜登4年恐難安穩睡

富邦勇士2000盒精裝球員卡掃空　最貴林志傑Patch簽名卡還沒開出

武漢台胞快閃紀念解封一週年　邀請外界感受重振生機

新北板橋3男找傳播開趴！狂歡整夜後…辣妹暴斃死在床上

生活熱門新聞

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

「大型颱風」最快生成時間曝！　下波變天狂降10度轉雨

用賓士封印別人家！車主怒：知道什麼車？

台北行員2個月請32天婚假　銀行不准還被罰

颱風若生成有「2條路」最新預測曝　北轉角度很關鍵

國中妹被罵「朽木不可雕也」！師見成績單臉垮

年輕人不去工廠？大夜店員曝真心話

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

買鹹酥雞驚見大蝸牛！她控業者態度惡劣 　店家道歉了

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

見岳父抱女兒竟吃醋　富邦悍將投手林逸翔棄養妻女

小孩偷渡好市多1種食物！媽結帳驚見　老饕：有眼光

台鐵緊急電話被亂打　林佳龍回應

開BMW國道自駕　屁孩低頭飆卡丁車扯炸

更多熱門

相關新聞

韓網紅問正妹「出400萬給睡嗎？」被罵爆

韓網紅問正妹「出400萬給睡嗎？」被罵爆

南韓網紅EUGBAK（최고다윽박）經常在YouTube上傳居住在鄉村的日常生活影片，獨特的內容受到許多粉絲喜愛，頻道擁有180萬的訂閱人數。然而，近日他卻因為在直播中對另一名女直播主說「出400萬（約10萬台幣）給睡嗎？」被批是性騷擾，引發爭議，在受到許多人批評後，他也在10日對情況進行了說明。

韓執政黨輸到脫褲！女秘書「激動落淚」

韓執政黨輸到脫褲！女秘書「激動落淚」

南韓執政黨補選大潰敗！首爾「由藍翻紅」

南韓執政黨補選大潰敗！首爾「由藍翻紅」

更／首爾、釜山補選！執政黨「全面潰敗」

更／首爾、釜山補選！執政黨「全面潰敗」

首爾、釜山市長補選恐「變天」！民怨翻天

首爾、釜山市長補選恐「變天」！民怨翻天

關鍵字：

性騷擾精液

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨：太魯閣不要再捐款給76行者

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

愛犬託夢頭圓符號！媽誕男嬰淚崩

FB 5億個資外洩！「1秒查」你是否也遭殃

「大型颱風」最快生成時間曝！　下波變天狂降10度轉雨

周華健唱一半「超大咖歌后突衝上台」　睽違16年世紀合體

男偶像遭控私生活混亂+染性病

直擊周杰倫、昆凌陪6歲小周周路跑

停車等女友！大眼妹裸身趴窗誘惑

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

網看《戲說台灣》發現「超兇正妹」！

《全明星2》采子踩線小春1要求！

打開屍袋驚見「妹妹」！禮儀師哭：她好像在告訴我

王家梁回應撞到洗菜斷韌帶被罵翻

6年2店員遇害！　屏東通訊行暫停營業

更多

最夯影音

更多
邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD

邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD
惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

梁文音離婚後首過生日　直播唱一半「哭到狂流淚」：傷都會好的　

梁文音離婚後首過生日　直播唱一半「哭到狂流淚」：傷都會好的　

王家梁撞到洗菜斷韌帶被罵翻！親上火線：很多畫面被剪了…隊長出聲力挺

王家梁撞到洗菜斷韌帶被罵翻！親上火線：很多畫面被剪了…隊長出聲力挺

陳零九.呼呼首度合體受訪..羞曝「隨時可婚」　一起賣飲料「點名婁峻碩」求真實意見XD

陳零九.呼呼首度合體受訪..羞曝「隨時可婚」　一起賣飲料「點名婁峻碩」求真實意見XD

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面