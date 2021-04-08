南韓執政黨補選大潰敗！首爾10年後「由藍翻紅」　憤怒民心難挽回

記者羅翊宬／編譯

南韓昨（7）日舉行首爾、釜山市長補選，最後由最大在野黨「國民力量」候選人吳世勳、朴亨埈以極大差距的票數當選，改寫10年以來的政治版圖，代表執政黨的共同民主黨近5年歷經總統大選、地方選舉、國會選舉等4次選舉連勝後，遭遇到全面性的大潰敗。

對此，總統文在寅稍早於今（8）日上午表示，虛心接受國民的批評指教，共同民主黨內部傳出要求李洛淵、金太年退出指導高層的聲浪，而國務總理丁世均預計下周完成出訪伊朗行程後就會向文在寅提出請辭，內閣也估計會進行新一波改組。

文在寅在任期最後一年面臨層層考驗。

►不斷更新／首爾、釜山市長補選！執政黨「全面潰敗」...改寫政治版圖

▲首爾市長補選，朴映宣以極大票差敗給吳世勳。（圖／達志影像）

根據《韓聯社》報導，此次市長補選徹底改寫南韓政治版圖，首爾「由藍轉紅」，25個行政區皆由吳世勳一舉奪下，從南韓中央選舉管理委員會提供的數據來看，在完成百分之百開票進度後，吳世勳奪下279萬8788票、得票率高達57.50%，大幅領先共同民主黨候選人朴映宣的190萬7336票、得票率39.18%。

而在被視為保守派（泛國民力量）大本營的首爾「江南3區」（瑞草、江南、松坡）之中的票數比例差距更為驚人！特別是在江南區，吳世勳得票比率為73.54%，遠遠勝過朴映宣的24.32%，雙方差距高達3倍，顯示民心極度憤怒，對執政黨已不再抱持希望，期盼透過選票「教訓」、「審判」執政黨。

▲首爾新任市長吳世勳，當選後隔日前往市廳報到。（圖／達志影像）

至於在釜山的選情中，朴亨埈拿下96萬1576票、得票率為62.67%，遠勝於共同民主黨金榮春的52萬8135票、得票率34.42%。釜山一直以來被視為保守派大本營，直到共同民主黨的吳巨敦勝選市長，才改寫政治版圖，豈料因為犯下性騷而請辭，執政黨在此次補選失利，只不過4年便又再次丟失江山。

此次廣域級市長補選的投票率超過50%，其中首爾為58.2%、釜山為52.7%，即便投票日不是在公休假期，也能有超乎預期的投票率，事前投票也意外熱絡，顯示南韓民心對於執政黨的失望，尤其造成舉行此次市長補選的最根本原因為朴元淳、吳巨敦兩位首爾與釜山市長的性騷案，其中朴選擇輕生、吳則選擇請辭。

▲國民力量候選人朴亨埈當選釜山市長。（圖／達志影像）

另外，文在寅政府任內推出多項打房政策與措施，卻仍然無法抑制房價飆漲，以及韓國土地住宅公社（LH公社）職員涉及投機炒地疑雲，還有新冠防疫與疫苗疑慮，也是造成此次民心思變的最直接因素。

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