　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

快訊／大甲媽9日深夜起駕萬人現場擠爆　2層樓高巨型天燈求平安

▲大甲媽9日深夜起駕萬人現場擠爆，2層樓高巨型天燈升空求平安。（圖／民眾、鎮瀾宮提供）

▲大甲媽9日深夜起駕萬人現場擠爆，2層樓高巨型天燈升空求平安。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

一年一度大甲媽起駕遶境9日深夜11時05分登場，吸引數萬信徒湧入大甲，不同以往，今年首次施放2層樓高、巨型天燈。傍晚7點鐘，貼滿民眾祈福小紙條、並寫著祈求天降甘霖、風調雨順、國泰民安的天燈，乘載著信徒的心願冉冉升空。鎮瀾宮董事長顏清標也透露，因為疫情大家都不能出國，所以大家跟著媽祖遶境，今年遶境的信徒預估會比往年多。

▲大甲媽9日深夜起駕萬人現場擠爆，2層樓高巨型天燈升空求平安。（圖／民眾、鎮瀾宮提供）

▲總統蔡英文今日下午在立法院副院長蔡其昌以及內政部長徐國勇陪同，參加祈安典禮。（圖／鎮瀾宮提供）

大甲鎮瀾宮表示，天燈是由新北十分寮成安宮準備來恭送媽祖，高度約莫2層樓高，因為相當特別，廟方也很歡迎。
總統蔡英文今日下午在立法院副院長蔡其昌以及內政部長徐國勇陪同，參加祈安典禮。大甲媽有「雨水媽」之稱，蔡英文表示，祈求媽祖庇佑、風調雨順，解決缺水問題，並在天燈上簽名，祈求天降甘霖。

▲大甲媽9日深夜起駕萬人現場擠爆。（圖／記者鎮瀾宮提供）

▲大甲媽9日深夜起駕萬人現場擠爆。（圖／記者鎮瀾宮提供）

受疫情影響，鎮瀾宮去年起取消稜轎底習俗，今年同樣維持此規定，但大甲鎮瀾宮董事長顏清標受訪表示，因疫情關係，拜託大家不要鑽轎腳，但大甲媽遶境一年才一次，若身體不舒服或坐輪椅的信徒，希望能獲得大甲媽保庇，戴上口罩就可以碰一下大轎，這就是媽祖的慈悲。

ET快訊
買早餐付百元鈔！老闆娘「1理由」拒收她傻眼　網友曝真相
惡意逼車！西裝男「華麗下車」囂張嗆怎樣　重機騎士看傻眼
快訊／粉專冒用太魯閣罹難者募款　黃法喆妹妹氣哭告了
小小一台捕蚊燈！他懷疑效能...才開箱「連2天爆密集屍海」傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

視察安定溪尾滯洪池環境周邊改善工程　視察安定溪尾滯洪池環境周邊改善工程 黃偉哲承諾改善地方建設住得更安心

桃園疫苗使用率約5成　接種對象4／12起再擴大

文化部長李永得參訪雲林古蹟　指示文資局協處朝天宮三川殿下陷

太魯閣號重大事故後…桃勞動局展開首波台鐵工程專案檢查

快訊／大甲媽9日深夜起駕萬人現場擠爆　2層樓高巨型天燈求平安

玉山國家公園36歲紀念　南部園區重建紀錄片+台灣黑熊檔案展登場

台東縣爭取1.12億整建棒球村　場地大升級

台南安南區科技公司電箱爆炸　水電工65％燒燙傷送醫

台東縣國民中學技藝教育競賽　184學生展現學習成果

觀音區白沙岬燈塔　將公告成桃園第二座國定古蹟

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

峮峮開出2條件「胸任你摸」XD　「爆汗原味衣」曬乾又穿一次：想要烘乾機！

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

花枝卵爆棚！堆疊像白水晶　翻開養殖場「產房」大豐收

小刀標槍失敗要藍隊「一人一句嗆爆自己」　錢薇娟：早知道選小范！采子「屠龍刀變菜刀」

視察安定溪尾滯洪池環境周邊改善工程　視察安定溪尾滯洪池環境周邊改善工程 黃偉哲承諾改善地方建設住得更安心

桃園疫苗使用率約5成　接種對象4／12起再擴大

文化部長李永得參訪雲林古蹟　指示文資局協處朝天宮三川殿下陷

太魯閣號重大事故後…桃勞動局展開首波台鐵工程專案檢查

快訊／大甲媽9日深夜起駕萬人現場擠爆　2層樓高巨型天燈求平安

玉山國家公園36歲紀念　南部園區重建紀錄片+台灣黑熊檔案展登場

台東縣爭取1.12億整建棒球村　場地大升級

台南安南區科技公司電箱爆炸　水電工65％燒燙傷送醫

台東縣國民中學技藝教育競賽　184學生展現學習成果

觀音區白沙岬燈塔　將公告成桃園第二座國定古蹟

小葉神調度！19指名張祐銘首打席首安首打點　味全7局2比2桃猿

視察安定溪尾滯洪池環境周邊改善工程　視察安定溪尾滯洪池環境周邊改善工程 黃偉哲承諾改善地方建設住得更安心

「為何要國民黨改？」　黃暐瀚：民進黨曾說席次過半就改國徽

三高女滯銷嫁不掉！葉全真想找對的人：有心可克服

離婚後首過生日　梁文音直播唱一半「哭到唱不下去」：傷都會好的　

堪稱「最佳靈魂伴侶」3大星座配對！金牛＆處女根本命中注定

桃園疫苗使用率約5成　接種對象4／12起再擴大

澳洲總理哀悼「菲利普親王」逝世　大英國協首位發聲成員

文化部長李永得參訪雲林古蹟　指示文資局協處朝天宮三川殿下陷

青年盃滑冰國內頂尖賽事　8歲賴岑晰潛力更甚滑冰一姊

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

地方熱門新聞

工人今彩539同號買3張中1200萬

藝人「黑面」大兒子林俊毅獲國光獎章　總統接見

阿北外出散步身影消失「躺田地2小時」

雲林中小學4月爽休9天連假！　理由曝光很可以

大甲媽深夜起駕　2層樓高天燈求平安

不老騎士口吐白沫倒路邊　長髮妹子狂揮手救一命

板橋轉運站正式營運　銜接4鐵轉乘方便

菲國女嫁台27年　戶政協助終取得台灣身分證

2萬份大甲媽壓轎金　彰化縣公布12日領取地點

觀音白沙岬燈塔　將成桃園第二座國定古蹟

太魯閣號慘劇頭七法會　盼家屬走出悲痛

台南萬佛寺接駁車本周持續加開

農地違規分裝生雞糞　

落實液化石油氣容器串接使用場所管理

更多熱門

相關新聞

這天會開天庫！景福宮首辦武財神祝壽

這天會開天庫！景福宮首辦武財神祝壽

桃園區大廟景福宮是桃園人的信仰中心，有感疫情趨緩，為振興老廟週邊商圈經濟，景福宮今年為廟方供奉的玄壇武財神聖誕，首度舉辦遶境及祝壽法會。桃園區景福宮主委簡征潭說，玄壇元帥趙公明有武財神之稱，期透過隆重的遶境和祝壽法會舉行，請武財神加持，讓大廟週邊商圈店家生意更好。

2萬份大甲媽壓轎金　彰化縣公布12日領取地點

2萬份大甲媽壓轎金　彰化縣公布12日領取地點

大甲媽9日起駕藍營天王齊聚　9天8夜遶境全球直播

大甲媽9日起駕藍營天王齊聚　9天8夜遶境全球直播

迎大甲媽！頂新有床有冷氣可充電

迎大甲媽！頂新有床有冷氣可充電

大甲媽9日起駕湧人潮　鎮瀾宮籲節約用水

大甲媽9日起駕湧人潮　鎮瀾宮籲節約用水

關鍵字：

大甲媽遶境顏清標

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

即／男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

找姓林的！翰林茶館連3天珍奶買1送1

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

高雄新Outlet「skmpark」明年開

網挖高鐵「天使乘務員」IG！　火辣身材曝光

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

迪麗熱巴新戲「連轉圈也用替身」挨罵！劇組花絮打臉

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

謝欣穎「超閃情侶照」認愛王柏傑

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

看電影女友被隔壁大眼男把走！釣出本尊打臉

2月性騷3月尾隨！屏東變態男殺害甜姐兒

更多

最夯影音

更多
太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念
職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面