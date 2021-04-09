快訊／大甲媽9日深夜起駕萬人現場擠爆　2層樓高巨型天燈求平安

▲大甲媽9日深夜起駕萬人現場擠爆，2層樓高巨型天燈升空求平安。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

一年一度大甲媽起駕遶境9日深夜11時05分登場，吸引數萬信徒湧入大甲，不同以往，今年首次施放2層樓高、巨型天燈。傍晚7點鐘，貼滿民眾祈福小紙條、並寫著祈求天降甘霖、風調雨順、國泰民安的天燈，乘載著信徒的心願冉冉升空。鎮瀾宮董事長顏清標也透露，因為疫情大家都不能出國，所以大家跟著媽祖遶境，今年遶境的信徒預估會比往年多。

▲總統蔡英文今日下午在立法院副院長蔡其昌以及內政部長徐國勇陪同，參加祈安典禮。（圖／鎮瀾宮提供）



大甲鎮瀾宮表示，天燈是由新北十分寮成安宮準備來恭送媽祖，高度約莫2層樓高，因為相當特別，廟方也很歡迎。

總統蔡英文今日下午在立法院副院長蔡其昌以及內政部長徐國勇陪同，參加祈安典禮。大甲媽有「雨水媽」之稱，蔡英文表示，祈求媽祖庇佑、風調雨順，解決缺水問題，並在天燈上簽名，祈求天降甘霖。

▲大甲媽9日深夜起駕萬人現場擠爆。（圖／記者鎮瀾宮提供）



受疫情影響，鎮瀾宮去年起取消稜轎底習俗，今年同樣維持此規定，但大甲鎮瀾宮董事長顏清標受訪表示，因疫情關係，拜託大家不要鑽轎腳，但大甲媽遶境一年才一次，若身體不舒服或坐輪椅的信徒，希望能獲得大甲媽保庇，戴上口罩就可以碰一下大轎，這就是媽祖的慈悲。