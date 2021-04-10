南韓「KF-21原型機」亮相　低成本優勢「搶進F-35市場」

▲南韓與印尼共同研發的 KF-21「獵鷹」戰鬥機原型機亮相。（圖／路透，下同）



記者林彥臣／綜合報導

由南韓與印尼共同研發的 KF-21「獵鷹」戰鬥機的首架原型機於9日亮相，南韓方面計畫，預計2022年首飛，在未來的7年內，至少部署40架 KF-21，2032年完成120架機隊的全面部署。

綜合外媒報導， KF-21被定位為是雙引擎多用途戰機，儘管外型跟隱形戰機類似，但他只能算是4.5代戰機，因為武器無法收進隱形莢艙內。

KF-21有10個武器掛載點，可以安裝先進的空對空和地面打擊武器，包括流星飛彈，AIM-120 先進中程空對空飛彈，AIM-9響尾蛇飛彈 ，IRIS-T短程空對空飛彈，甚至是空射巡弋飛彈（ALCM）。但是，目前尚不清楚 KF-21是否會攜帶一門內部機炮。

南韓研發 KF-21的用意，在於取代F-4D / E以及 F-5E / F等老化的機隊，並作為南韓已接收的24架F-35戰機的支援僚機。

國防專家紐迪克（Thomas Newdick）指出， KF-21確實具備一些降低雷達能見度的特徵，這些特徵包括F-22和F-35都擁有的傾斜雙尾翼，以及邊緣對齊孔等機身特徵。

儘管 KF-21沒有像美國5代機具備的先進隱形能力，但是 KF-21填補了 F-35和F-16之間的需求，而且維持成本比 F-35更便宜，這一點在美國和其他國家引發了關注。

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