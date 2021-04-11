美放寬對台交往　「戳北京眼、切香腸」試探底線走險棋？

▲當今中美關係。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國務院華府時間9日宣布放寬美對台交往準則，鼓勵美國政府和台灣在「一中政策」下維持「非官方」交流。對此，大陸學者李曉兵分析，美國方面只是用矛盾措辭進行包裝，實際上只是以切香腸方式在試探北京最後底線到底在哪裡。

面對台美交往的新準則，又同時宣稱在「一中政策」下維持台美「非官方關係」。對此，大陸官媒《環球時報》引述天津南開大學法學院台港澳研究中心主任李曉兵表示，所謂的「官方」和「非官方」之間只不過是一層紙，美方採用這種矛盾的措辭只是對自己的行為進行包裝，實際情況如何卻任由他們自己定義。

李曉兵認為，美方明知北京底線不可越，因此採用了這種「狡猾」的辦法，試圖用「切香腸」來試探北京底線。

▲川普卸任前取消美台接觸限制，讓拜登政府在對台處理上有更好發揮空間。（圖／路透社）

據港媒《星島日報》報導，美國知名智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級研究員葛來儀（Bonnie Glaser）表示，川普政府在卸任前取消美台接觸限制的決定，為拜登政府更新指引提供了一個好用的藉口。

該報導引述稱，美國威爾遜中心季辛吉中美研究所所長戴博（Robert Daly）認為，如今拜登領導的政府正在緊跟川普政府的腳步，這兩屆政府都認為北京在未來幾年收復台灣的可能性正在增加。

港媒《中評社》來自華盛頓快評也指出，美國政策圈正在辯論美國對台戰略是否應當明晰化，前美國代理助理國務卿董雲裳也發出提醒，美國有一些人認為把台灣作為一種工具來打擊中國大陸，至少是戳戳北京的眼睛，覺得很有趣。董雲裳警告，「台灣被那樣利用是非常危險的。」