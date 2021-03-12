變裝也沒用！　新營警90分鐘逮竊嫌尋回2台失竊機車

▲台南市新營分局鹽水分駐所獲報民眾重機車失竊，90分鐘後順利在新營區中正路上緝獲竊嫌，起獲被竊失車，並另破1起竊車案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



竊車得手，中途想換裝、洗衣，還是在洗衣店被抓了，台南市新營分局鹽水分駐所獲報民眾重機車失竊，90分鐘後順利在新營區中正路上緝獲竊嫌，同時發現該嫌犯另犯一件機車竊案，警1次幫2位民眾找回愛車受到肯定讚揚。

據了解44歲楊姓嫌犯，平日無業，3月11日凌晨4時多，先在嘉義縣鹿草偷竊一部機車，騎到台南市鹽水區後，又於下午5時多在鹽水將原先的車輛棄置另外偷竊重機車。自以為聰明的楊嫌還將機車騎到新營，想進行換裝以避人耳目，只是鹽水所所長吳俊祥早在晚上7時多接獲報案後，調閱監視器畫面，鎖定嫌犯行跡，派員在新營區中正路、綠川北街一帶梭巡，果然趁楊嫌在洗衣店換洗衣服意圖變裝時，一舉捕獲楊嫌，全案依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

民眾報案失竊機車後，90分鐘內警方就找到失車，對警方用心與高效率頻頻感謝，笑稱還好車子找回來，不然明天要走路上下班了。

台南市警局長方仰寧，上任後特別重視民生竊盜案，並指示轄區各分局員警積極偵辦該類案件，要確保民眾安心生活，讓民眾安居，新營分局分局長斯儀仙強調，歹徒經常竊取他人汽、機車作為犯罪工具，故汽、機車失竊案與轄區治安有密不可分的關係，警方將持續加強線上查緝失竊汽、機車案件，淨化轄區治安。同時呼籲民眾，使用車輛務必上鎖，也可加鎖龍頭大鎖以增加竊賊竊車難度，避免愛車遭竊！

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