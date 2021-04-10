校園憾事頻傳！教育部籲家長「2句話別再問小孩」：少責備多關心





▲全國家長會長聯盟今日舉辦「全國家長與教育有約座談會」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

全國家長會長聯盟今（10日）舉辦「全國家長與教育有約座談會」，其中，有家長認為，近年學生自殺、自殘人數逐年增加，呼籲政府正視此事。對此，教育部出席官員指出，將要求老師多一些敏感的觀察力關心學生，並要求家長見到小孩不要直問「今天功課寫了沒？」應多一點關心，少一點責罵。

全長聯今日邀請全國各家長團體出席「與教育部有約」座談會，會議中針對各校園議題進行討論及建議。其中新北市中小學家長會長協會副理事長王瀚陽說明，近年校園輔導人力不足，加上近年自殺、自殘人數升高，每年將近數百位學生受影響，呼籲教育部應提出預防機制，不要憾事發生了才處理。

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對此，國教署校安組說明，高中以下學校得視實際需要置專任專業輔導人員及義務輔導人員若干人，其班級數達五十五班以上者，應至少置專任專業輔導人員一人。高中以下學校主管機關應置專任專業輔導人員，其所轄高級中等以下學校數合計20校以下者，置1人，21校至40校者，置2人，40一校以上者以此類推。

學特司長吳林輝也補充說明，當學生遇到過不去的事情時，但他有很好的兄弟姊妹、朋友、說的上話的老師，可以適時尋求協助，這樣學生較不會傷害自己，但反觀若身邊沒有這樣的角色出現時，憾事確實就會發生。

吳林輝說明，為阻止憾事頻頻發生，要求老師要多一點敏感的觀察力，如果即早發現，就可以多與該生談一談，同時也呼籲家長，不要一見面就問小孩「今天功課寫了沒？」、「考試第幾名？」少一些責備及不關心，讓遺憾的事不再發生。

