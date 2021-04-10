緊扣2030雙語國家政策　教育部擴大招募300名外師至國中小學

▲外師參與委辦團隊台師大辦理的在職研習課程 。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

為推動2030雙語國家政策，教育部指出，將從110年起擴增外籍英語教學人力，補助各國中小學校引進300名外籍英語教學人員。即日起對外招募至5月15日止，歡迎對國中小英文教學有興趣且符合招聘條件的外籍人士至網站報名。

教育部表示，自93年起即推動「協助公立國民中小學引進外籍英語教師計畫」，補助16個非直轄市政府每年引進81名外籍英語教師，並以偏遠地區學校為優先。現為達成2030雙語國家政策目標，除原有81名外師外，更規劃自110年起增加引進300名外師至22縣市國中小服務，除創造校園英語口說環境，也協助我國教師提升雙語教學能力。

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教育部指出，目前已委請台師大及中正大學分別成立北區及南區中心，共同辦理引進外籍英語教學人員相關事項，從人員招募、外師報名系統線上化、行政作業、聘僱契約修訂、培訓及輔導、評鑑與管理等，進行系列規劃，未來也將進一步與各地方政府所轄英語教學資源中心及鄰近大學合作，以確保外師能來臺順利進行教學及適應我國文化生活，並協助學校順利與外師合作，打造雙贏局面。

教育部期望，藉由引進外籍英語教學人員，增加學生英語口說的練習機會，同時能輔導培育更多國中小學教師提升雙語教學知能及其應用英語教學實力，進而達成2030雙語國家政策目標，使我國學童及教師皆具備中英雙語溝通的語言實力。