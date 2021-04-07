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桃園交通事故機車族佔8成　市府4月進校園宣導安全防禦駕駛

▲桃市府首創機車安全講師團4月進入校園。（圖／市府提供）

▲副市長李憲明表示，培養機車族防禦駕駛等安全觀念有其必要性。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園機車約126萬輛，其中機車事故以18至24歲年輕人死傷人數最多，為了讓剛考取駕照的年輕族群，對於交通安全有更深入的認識，市府交通局7日於市政會議專題報告提出，將於4月12日起啟動「桃園市機車安全防禦駕駛計畫」，陸續進入高中和大專院校，以高三及大一生為主要宣導對象，預計今年度辦理超過300場次。▲桃市府首創機車安全講師團4月進入校園。（圖／市府提供）

▲交通局長劉慶豐表示，市府首創機車安全講師團4月進入校園。（圖／市府提供）

副市長李憲明表示，台灣因車禍而死傷的人數眾多，顯示培養防禦駕駛等安全觀念有其必要性，因此市府致力於道路交通事故防制，未來請教育局等機關持續宣導機車安全駕駛觀念，從教育著手，逐年降低相關事故。

交通局長劉慶豐表示，桃園市去（2020）年事故約5萬件，死傷人數高達6萬1,000人，事故原因多為未注意車前狀況、未依規定讓車、左轉彎未依規定等因素，從事故肇因顯示，駕駛的道路風險認知不足且正確騎乘觀念薄弱，尤其發生事故者以機車族群佔8成，且年輕族群占比最多，因此希望運用桃園市機車安全防禦駕駛計畫，提升年輕用路人道路安全防禦駕駛的觀念。▲桃市府首創機車安全講師團4月進入校園。（圖／市府提供）

▲桃園市啟動機車安全防禦駕駛計畫。（圖／市府提供）

劉慶豐指出，桃園市機車安全防禦駕駛計畫串聯產官學3大力量，與台鈴機車SUZUKI及各校教官、生輔組教師合作，針對高三及大一學生進行加強宣導。此計畫跳脫以往大型宣講的模式，採用小班制教學深入校園、向下扎根，目前由道安顧問張文菘擔任種子講師，培育道安講師團師資，先行在今年3月完成2場講師培訓課程，預計在高中職辦理70場次、大專院校辦理246宣導場次，運用影音教材，將道安觀念深耕校園，未來也視宣導成效，擴及高齡者機車族群。

警察局長陳國進表示，雖然交通執法強度提升，但交通事故並未減少，本次桃園市機車安全防禦駕駛計畫有急迫性，希望大家共同努力，減少交通事故的發生；同時近期自行車等慢車事故也明顯增加，建議結合自行車併同宣導。

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桃園交通局機車安全講師團校園

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