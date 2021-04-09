馬英九追憶羅瑩雪病逝：永不忘記她對國家的貢獻

▲羅瑩雪。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

前法務部長羅瑩雪3日乳癌病逝，享壽69歲，身為羅瑩雪台大法律系學長、前總統馬英九深感哀痛與不捨，並在今（9）日透過臉書追憶，「往事尚歷歷在目，斯人卻已遠去，羅部長對國家與社會的貢獻，我們永遠不會忘記」。

馬英九讚揚羅瑩雪是一位人格高尚的法律人，不僅為人正派耿直、堅持作對的事，在面對汙衊也堅定反擊，不卑不亢。

馬英九也發文細數與羅瑩雪過去互動及其經歷，他寫道，羅瑩雪長期關注兒童福利及人權，並在1993年、2003年2度參與《兒童福利法》及《兒童及少年福利法》修正，在他2008年擔任總統後，特別任羅瑩雪為國策顧問，聽取建言。

2013年7月洪仲丘事件後，羅瑩雪協助國防部提出「國軍申訴及懲戒制度改善方案」，並擔任「軍事冤案申訴委員會」召集人，主動清查過往軍事冤案，受理新案申訴。在時任行政院長江宜樺的指示下，也由羅瑩雪組成專案小組，督導國防部檢討軍中管理制度；同時呼應外界呼聲，修正《軍事審判法》，讓和平時期的軍法案件全部由普通法院審判，以符合《憲法》第77條的規定。

對於事隔2個月爆發立委柯建銘關說司法案，馬英九表示，羅瑩雪勇於承擔接下法務部長一職，面對當時在野黨立委對檢察體系的抨擊，她不畏壓力，挺身維護司法正義，不但成功穩定檢察官軍心，她堅毅而溫暖的領導風格，更贏得法務部同仁的敬重。

馬英九繼續說，2016年3月底，羅瑩雪率法務部一級主管到中國訪問，全程使用「部長」正式官銜，並於中國「最高人民檢察院」所屬的「國家檢察官學院」發表演說，是我國首位到中國的法務部長。「羅部長的大陸行，目的在深化兩岸共打及司法互助；她任內，是兩岸司法互助的黃金時代。」

馬英九也提到，羅瑩雪父親羅錫疇將軍是湖南湘鄉人，在對日抗戰時曾率軍於滇緬戰場作戰，並曾參與古寧頭戰役，貢獻卓著；前年古寧頭戰役70週年時，羅瑩雪以衛國將士後人的身分，與他共赴金門紀念，當時氣色良好，神采奕奕追念父親事蹟，豈料一年多後竟驟然病逝。

馬英九表示，「往事尚歷歷在目，斯人卻已遠去，羅部長對國家與社會的貢獻，我們永遠不會忘記。」