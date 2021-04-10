女子傻眼...遇航變14次！　隨心飛機票「隨便改」

▲ 航班變更14次，假期全部泡湯了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

清明連假，大陸旅遊業者推出超低價機票服務，有一名網友投訴南航不誠信，原本計劃好假期全部泡湯。原本航班竟然被連續「變更14次」，讓她超級傻眼。

據《央視》報導，大陸從去年開始，十分流行隨心飛套餐行程，大陸航空公司打出宣傳廣告，消費者只要花3、4千元（單位：人民幣，下同）購買周末隨心飛、快樂飛的機票套餐服務，能在一段時間，一定條件下，不限次數飛行。從去年疫情稍微控制後，東航、國航、南航、海航等多家航空公司打出機票業務新模式。

結果，有網友刀女士十分氣憤表示，她和南航買「快樂飛2.0」，遇到14次航變，多次對她行程造成影響，曾有一次航班變動三次的情況。 4月1日，她從烏魯木齊返京的航班取消，一再被通知取消。

▼ 大陸隨行飛機票惹爭議 。（圖／翻攝 央視）

除了航空公司推出優惠「隨行飛」，旅行業者更誇張，這次清明假期打出只要花98元買「盲盒機票」，換算約不到450元台幣，就能飛往大陸任何一個地方。吸引超過1000萬用戶參與搶購。活動3月初首次上線，4月3日小長假第一天迎來「搶購熱潮」，每個時間點的盲盒10分鐘售罄，系統擠到癱瘓。

結果，有更多消費者投訴，買這些便宜「盲盒」、「隨心飛」機票的時候以為撿便宜，換票的時候卻發現都沒票。使用過程中，預訂航班一直被取消或者延誤，即使完全不是自己的責任，也要算成消費者違約，甚至被直接取消「隨心飛」資格。

如果是直接跟航空公司買票還好解決，大陸業者推出「機票盲盒」產品幾乎都是線旅遊平台推出，或個別的旅行社或機票代理，必須遵循航空公司規則，如果起飛前航班延誤、取消等航變狀況，消費者更難維權。不少人為了貪便宜，假期沒玩到成了冤大頭。