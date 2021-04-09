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女友看電影「緊靠隔壁坐」！2小時被大眼男把走　釣出本尊打臉

▲▼電影院,劇院,電影,投影幕,劇場。（圖／pixabay）

▲帶女友去看電影，對方竟然喝隔壁男子飲料。（示意圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，跟女友去看電影，坐在女友左邊，看電影時女友越坐越右邊，還喝起對方的飲料，電影放映結束後，女友突然跟他說「我們分手吧」，轉身就跟隔壁座位的男生走了，讓他超傻眼。事後卻釣出疑似「女友本尊」回應，「亂編故事，誰是你女朋友啦」。

「2小時的電影，就把我女友把走！」一名男網友在臉書「靠北女友my girl」發文，跟女友去看電影，過程中女友竟越坐越右邊，還喝對方的飲料，電影結尾播放音樂時，「女友突然說我們分手吧」，轉頭就跟隔壁男生走了。他印象中，該男子眼睛超大，山根超高，「一開始我還以為電影院怎麼把電影明星人偶放這裡，所以有嚇到一下」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北女友my girl）

▲男網友覺得很誇張。（圖／翻攝自Facebook／靠北女友my girl）

貼文一出後，網友們都覺得很扯，也有人猜測兩人早就認識，「電影票是不是你的前女友買的，她或許一開始就是買三張」、「人家早就安排好了，故意給你彩球」。也有人認為這故事太瞎，質疑是創作文，「這故事太狗血！回去想好劇本再來！」

隔天，自稱是當事人的女網友發文回嗆，「看到簡直是氣死，我們只是同學好嗎」，會一起看電影只是因為買票時遇到，並指控男網友「亂編故事」，強調兩人不是男女朋友，且眼睛超大，山根超高的男子不是亞洲人，要求男網友不要再標記「我是你女友」，否則將提告。

網友們表示，「越來越精彩了，期待續集」、「原來這才是結局版本」。但也有人質疑兩篇文是同一人的人發的，「你們是一起編故事，還是一人分飾兩角？」「哈囉，兩篇文法口氣都一樣，把我當傻子哦」、「果然是幻想文」、「幹嘛跟自己的左右手發脾氣」。

▼疑似女友本尊回應。（圖／翻攝自Facebook／靠北女友my girl）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北女友my girl）

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