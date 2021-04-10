巴西疫情是地獄！每日死亡人數占全球1／3　聯合國籲限制人流

▲巴西疫情慘重。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

巴西新冠肺炎疫情，已是全球第二嚴重的國家，先前傳出亞馬遜的原住民部落遲遲等不到疫苗，最後唯一傳人過世，部落滅村的慘案。日前聯合國駐巴西辦事處發表聲明表示，巴西的疫情極為嚴重，可以說是正走向一場「災難」，因此一定要限制人流，呼籲民眾必定要落實。

▲▼巴西每日死亡人數佔全球三分之一。（圖／路透）



根據《路透》報導，聯合國駐巴西辦事處於今日發表聲明表示，由於確診、死亡人數不斷增加，對各界來說都是一項警告，因此所有人都需要一同防止疫情擴散，特別要小心出現變種病毒。聯合國巴西駐地專員馬洛瓦（Marlova Jovchelovitch Noleto）表示，巴西缺乏有效的限制措施，也沒有中央指揮的疫苗接種制度，導致死亡曲線不斷上升，正走向一場災難，加上沒有任何有效行動來遏止病毒擴散，數以萬計的人在流失生命。

馬洛瓦評估後也指出，疫苗的確不可或缺，但對目前每日死亡人數最高的巴西來說，疫苗無法解決現在眼前迫切的問題，大家必須在接種疫苗前，人人都保持安全距離，減少病毒傳播、降低傳染風險；且全球都缺疫苗，巴西的醫療體系又已經崩壞，所有醫護人員每天冒著生命危險拯救病患，巴西的民眾更需要聽從專家建議，自行提高警覺。

▲巴西死亡人數再創新高，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）仍覺得民眾大驚小怪。（圖／路透）



報導指出，巴西疫情慘重，至今已1300多萬人確診、近35萬人死亡，每天死亡人數約4000人，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）卻仍表示不會實施封城；WHO今日也直指巴西每天的死亡人數都占全球1/3，更以「地獄」形容巴西疫情的慘況。