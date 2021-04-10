AZ疫苗下週開放「中央及地方政府防疫人員」　10縣市首長將挽袖

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

下週就是新冠疫苗擴大開打日，指揮中心發言人莊人祥表示，已請副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞到桃園醫院接種，還有2名防疫醫師陪同，當天也會有第二類與第三類CIQS人員、國籍航空與地方警消人員一起接種，另有10縣市首長也會施打。

指揮中心宣布於4月12日起擴大施打，將中央及地方政府防疫人員與高接觸風險工作者納入，累計可接種人數來到61.3萬人。

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據了解，截至4月10日中午，22縣市首長中，願意接種AZ疫苗的有台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、基隆市長林右昌、新竹市長林智堅、彰化市長王惠美與嘉義縣長翁章梁。另外12位縣市長則尚未表態。

AZ疫苗開放醫護人員施打以來，接種終於在4月10日單日突破2000人，累計2萬4450人接種，但為了加速消化疫苗，指揮中心也評估開放有出國需求者自費接種，最快4月底就可打。

衛福部長陳時中上午出席活動時表示，會以開放1萬劑為目標。莊人祥表示，自費接種者診察、掛號注射費還是要付，另外疫苗採購相關費用仍在研議中，之後會與幾家醫院調查，訂出參考價格。

由於一支疫苗開瓶後，可以打10人，被問到是否要湊買10人才能預約施打？還是可與公費對象一起接種？莊人祥回應，通常是自費門診預約湊齊後才會開始施打，但目前還在規劃中，需等到當天才知道是否有這麼多人可以施打。