　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

AZ疫苗下週開放「中央及地方政府防疫人員」　10縣市首長將挽袖

▲▼指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

下週就是新冠疫苗擴大開打日，指揮中心發言人莊人祥表示，已請副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞到桃園醫院接種，還有2名防疫醫師陪同，當天也會有第二類與第三類CIQS人員、國籍航空與地方警消人員一起接種，另有10縣市首長也會施打。

指揮中心宣布於4月12日起擴大施打，將中央及地方政府防疫人員與高接觸風險工作者納入，累計可接種人數來到61.3萬人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，截至4月10日中午，22縣市首長中，願意接種AZ疫苗的有台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、基隆市長林右昌、新竹市長林智堅、彰化市長王惠美與嘉義縣長翁章梁。另外12位縣市長則尚未表態。

AZ疫苗開放醫護人員施打以來，接種終於在4月10日單日突破2000人，累計2萬4450人接種，但為了加速消化疫苗，指揮中心也評估開放有出國需求者自費接種，最快4月底就可打。

衛福部長陳時中上午出席活動時表示，會以開放1萬劑為目標。莊人祥表示，自費接種者診察、掛號注射費還是要付，另外疫苗採購相關費用仍在研議中，之後會與幾家醫院調查，訂出參考價格。

由於一支疫苗開瓶後，可以打10人，被問到是否要湊買10人才能預約施打？還是可與公費對象一起接種？莊人祥回應，通常是自費門診預約湊齊後才會開始施打，但目前還在規劃中，需等到當天才知道是否有這麼多人可以施打。

ET快訊
陳零九穩交8年　首帶正妹女友受訪曝喜訊
甜姐兒遇假車禍遭擄殺！夫悲痛準備白色小禮服送愛妻
快訊／玉山下冰雹了！雪白美景曝光
比基尼辣妹「視訊網愛」男脫光拚了！爽完接來電：你被錄了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「元老級手搖飲」消失街頭　7年級生流下時代眼淚：真的經典

AZ疫苗下週開放「中央及地方政府防疫人員」　10縣市首長將挽袖

新冠自費疫苗開放1萬劑！　莊人祥：參考價與醫院討論再公布

再增1例疑似嚴重不良事件！　AZ疫苗單日2577人接種創新高

快訊／增2例境外移入　印漁工、菲移工檢疫期滿「自費採檢」確診

快訊／玉山下冰雹了！雪白美景曝光

吸客玩帛琉！華航「機票調降5千元」　取消旅行社訂位作業金

LIVE／AZ疫苗「最快4月底」開放自費接種！指揮中心最新說明

會通靈會收驚...買15斤高檔茶給大甲媽信眾喝　泡茶姐：結緣啦

年輕人揪團「逗陣走」！　萬人跪迎媽祖展開9天8夜遶境之旅

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

多停一站！袁淳修師傅送最後一程　憶起相處點滴淚：他很聰明又盡責

侯佩岑淚崩認「上節目壓力大」　 哭倒老公懷裡喊：謝謝你娶我

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣！」　6點澄清老公帶嫩模回家

爆料李義祥偷工減料、積欠薪資　工人曝：3米鉚釘要求打1米半！

邱澤斷捨離「我們有的東西太多了」　他的簡單生活..自嘲：比較固執

「元老級手搖飲」消失街頭　7年級生流下時代眼淚：真的經典

AZ疫苗下週開放「中央及地方政府防疫人員」　10縣市首長將挽袖

新冠自費疫苗開放1萬劑！　莊人祥：參考價與醫院討論再公布

再增1例疑似嚴重不良事件！　AZ疫苗單日2577人接種創新高

快訊／增2例境外移入　印漁工、菲移工檢疫期滿「自費採檢」確診

快訊／玉山下冰雹了！雪白美景曝光

吸客玩帛琉！華航「機票調降5千元」　取消旅行社訂位作業金

LIVE／AZ疫苗「最快4月底」開放自費接種！指揮中心最新說明

會通靈會收驚...買15斤高檔茶給大甲媽信眾喝　泡茶姐：結緣啦

年輕人揪團「逗陣走」！　萬人跪迎媽祖展開9天8夜遶境之旅

臉書大剷1200萬則有害訊息　打擊新冠肺炎假消息

林逸翔家務事鬧上新聞後下二軍　純戰力調整「昨天就決定」

「元老級手搖飲」消失街頭　7年級生流下時代眼淚：真的經典

「讓愛看得見·你我來實現」　傳愛公益活動正式啟動

金剛3公分腫瘤開刀評估中　小嫻憂心發願陪男友面對

AZ疫苗下週開放「中央及地方政府防疫人員」　10縣市首長將挽袖

方志友客串臭臉耍大牌　跩叫前輩藍心湄刷馬桶

士林與六合評價最低！台灣夜市聲量排行榜出爐　網友最愛是這三個

陳零九砸400萬開飲料店　「突點名婁峻碩」：拜託媒體幫我問他！

美國放寬對台交往準則　羅致政：台灣不該因此感到滿足

「7kg肥貓鬧鐘」凌晨狂踏　奴才崩潰：我快往生了

生活熱門新聞

見岳父抱女兒竟吃醋　富邦悍將投手林逸翔棄養妻女

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

國中妹被罵「朽木不可雕也」！師見成績單臉垮

路徑曝光！氣象局預報圖驚見「巨型颱風」

年輕人不去工廠？大夜店員曝真心話

台幹大陸包二奶！窮苦下場超勸世

民眾打爆台鐵「救命電話」！調度員1天接50通

實習生上班蹲馬桶2小　公司扣薪他爆氣

北台濕冷大雨　專家解析「解旱四月颱」最新狀況

女友流出「墨綠色」濃汁！他聞臭酸味傻眼

職棒球星擁辣妹極樂墾丁　友曝私下模樣

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

認為「女兒拿同學彩色筆」是小事　家長戰爆網友

童年犯錯遭「關狗籠」　林母個性強悍連親家母都譙

更多熱門

相關新聞

AZ疫苗單日2577人接種創新高

AZ疫苗單日2577人接種創新高

中央流行疫情指揮中心今公布AZ疫苗最新接種數據，昨日有2577人接種，為開放接種以來最多的一次，目前總共有24450人接種，而昨日也新增13件不良事件，其中1件是疑似嚴重不良事件。

嬌生疫苗接種爆「4例嚴重血栓」！EMA：將調查

嬌生疫苗接種爆「4例嚴重血栓」！EMA：將調查

打完1.5億劑疫苗！美國單日確診仍飆近8萬人

打完1.5億劑疫苗！美國單日確診仍飆近8萬人

AZ疫苗月底開放自費　指揮中心下午2時說明

AZ疫苗月底開放自費　指揮中心下午2時說明

輝瑞請求授權　對美12至15歲民眾注射所生產疫苗

輝瑞請求授權　對美12至15歲民眾注射所生產疫苗

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

富人病逝不願火化　竟把弱智男「封棺燒成灰」

日籍台大生「北宜撞重機」搏死神45天亡！母緊抱愛兒淚崩

工程車落軌！李義祥竟叫阿好「肉身擋火車」

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

鳳梨鼠薯「開譙網友」踢到鐵板

2月性騷3月尾隨！屏東變態男殺害甜姐兒

小杰被控吃女生豆腐

見岳父抱女兒竟吃醋　富邦悍將投手林逸翔棄養妻女

《全明星2》采子踩線小春1要求！

新婚甜姐兒慘遭擄殺今解剖　夫悲慟現身

屏東甜姐兒被跟摸竟無法申請保護令　獨居男殺人與警鬥智

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

國中妹被罵「朽木不可雕也」！師見成績單臉垮

更多

最夯影音

更多
76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤

76行者趕工仍來不及交還遺體...　家屬一句話安慰讓修復師眼淚潰堤
職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

ELLA《聽見歌 再唱》歪樓「伊爸爸ELLA」　性感POSE教學遭嫌老派..她崩潰爆氣XD

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

20年沒見！弟奔機場給哥大驚喜 下秒兩人「噴淚相擁」：想你了兄弟

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

158小隻馬「花6年31次」考空姐　感嘆永遠都差一步...終成功圓夢

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面