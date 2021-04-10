疑似嚴重不良事件最年輕個案　未滿20歲女「胸悶、發燒」住院治療

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

未滿20歲女性接種新冠疫苗後，出現胸悶、發燒、發冷、噁心嘔吐等症狀住院治療，經通報為疑似嚴重不良事件，也是AZ疫苗開放接種以來，最年輕的通報個案。

中央流行疫情指揮中心今公布AZ疫苗最新接種數據，昨日有2577人接種，為開放接種以來最多的一次，目前總共有24450人接種，而昨日也新增14件不良事件，其中1件是疑似嚴重不良事件。

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指揮中心發言人莊人祥表示，該名個案是名接近20歲的女性，在近期接種疫苗遭通報，住院1、2天後症狀緩解，目前已出院結案。

近日指揮中心公布的疑似嚴重不良事件多為年輕族群，除了今日公佈的女性外，9日與8日分別還有各1名20多歲男性因出現肢體瘀斑、發燒頭痛掛急診被通報。

歐洲藥品管理局（EMA）日前已將AZ疫苗血栓列副作用，少數國家也暫緩60歲以下接種，但台灣卻僅針對AZ疫苗加大警語。

被問及年輕族群疑似嚴重不良事件屢傳，是否考慮緩打觀察？莊人祥表示，目前通報的不良事件都屬與「已知且可緩解」範疇，且不全然是疫苗造成，也有可能是其他疾病所致，像昨天公布的20多歲發燒男性，後來發現是感染其他病毒所致。

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