快訊／增2例境外移入　印漁工、菲移工檢疫期滿「自費採檢」確診

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增2例境外移入COVID-19確定病例，分別自印尼(案1056)及菲律賓(案1057)入境。

指揮中心表示，案1056為印尼籍20多歲男性漁工，今(2021)年3月26日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，4月8日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診(Ct值30，核酸二採及血清抗體檢驗中)。個案入境期間並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心指出，案1057為菲律賓籍20多歲女性移工，今年3月26日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至集中檢疫所進行檢疫。個案自述4月6日曾短暫出現輕微咳嗽情形，4月8日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診(Ct值27，核酸二採及血清抗體檢驗中)。個案檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

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指揮中心統計，截至目前國內累計195,367例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含193,174例排除)，其中1,056例確診，分別為940例境外移入，77例本⼟病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、1020人解除隔離、26人住院隔離中。