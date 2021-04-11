幕後／蔡英文「縫合社會傷口」不提對案　不隨國民黨升高對立

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對8月28日4項公投案，總統蔡英文11日在官邸舉行會議後拍板，達成「不提對案」的共識，並要求全黨以「4個不同意」全力說明。事實上，對於要不要提對案，黨內「對話派」與「對案派」早已吵翻天，但最終考量台鐵事故後，國家整體氛圍不宜再升高對立，民進黨身為執政黨，應該盡力縫合社會的傷口，不應跟著企圖綁主席選舉的藍營，在這時候再隨之升高對立。

蔡英文上午10點親自主持會議，會中邀請副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院副院長蔡其昌、黨團總召柯建銘與黨秘書長林錫耀，以及縣市長代表桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁，派系代表「湧言會」的立委趙天麟、「正國會」立委陳亭妃，進入總統官邸。

其實，在本次會議之前，「對話派」、「對案派」交鋒激烈。據悉，黨內核心高層近期都在蒐整各方的主張與看法，但為何蔡英文遲遲舉棋不定？關鍵在於，不論是對話派、對案派，任何決定最終都缺少「科學證據」，這完全違背了蔡英文決策時，必須要有十足且完備資料與佐證的風格。

舉例而言，「對案派」認為，「4個不同意」太容易遭到國民黨操作，甚至陷入「標籤戰」陷阱，未來在雙方交戰時，只要主張「不同意萊豬公投」者，就會被藍營瘋狂貼標籤，這讓地方公職背負遭藍營操弄群眾情緒、民粹不理性攻擊的風險，最後有理也難說清。

此外，「對案派」人士認為，提對案能表明執政黨立場，有助於動員，甚至是提正面訴求，指令也較為明確，反擊的能量較為足夠，不會被一路壓著打。但是，「說明派」人士則認為，這次是首次未綁大選的全國性公投，並沒有前例與科學數據可證明，最後還是會進入「藍綠對決」的態勢。

如果排除動員、選舉操作的考量，提案的命題問題也成為討論。站在國民黨支持的4項公投案都會通過的角度出發，民進黨不論是提「反向命題」、「沒有反向命題」都沒有十足把握；黨內人士說，「沒有反向命題」毫無意義，而「反向命題」更是難操作，好比立委怕被講「萊豬立委」，提了反向命題，就變成名副其實的萊豬立委了，這反而更容易被國民黨操作到歪掉。

因此，有關「是否提對案」的問題，民進黨遲遲找不到共識，黨內各方看法也都「一半、一半」，甚至連民眾投票行為也進行研析，包括投票單顏色是否不同、編號順序，如果進入選戰交戰期，要如何喊口號、動員等。

不過，在兩方人馬爭論不休之際，不幸發生太魯閣號事件，這讓國內整體氛圍轉向，黨內也很快達成「以台鐵後續處理為優先」的共識，而黨內高層也多認為，既然身為執政黨，在這個時候如果再提對案，勢必拉高社會對立，「站在執政黨的高度，應該要盡可能縫合社會的傷口，藍營在這個時候要升高對立，還企圖綁自己的主席選戰，那是在野黨，我們終究是執政黨」。

因此，蔡英文上午主持會議時，其實大家也都已清楚府院的態度，因此沒有人再提對案一事，而在行政院方面，蘇貞昌承諾會持續針對藻礁、三接工程繼續溝通，讓資訊更為透明，而三接工程也還有調整空間，可以繼續跟環團、社會溝通。

不過，即便黨內已達成不提對案共識，但4項公投案包括：重啟核四、公投綁大選、藻礁公投與反來豬公投中，黨內唯獨對「反來豬」公投沒有信心。對此，黨內也定調，在溝通上繼續著力於國家整體利益、國際貿易與台美關係，並持續舉證會在食安前提下開放，讓人民能夠安心。