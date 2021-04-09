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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

議員籲別在228騎一日北高　柯文哲：你的建議我可以聽或不聽

▲▼0409台北市議會,柯文哲施政報告及質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲施政報告及質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

今年228台北市長柯文哲再度出征一日北高，但此次因規畫不當引來不少罵聲，柯甚至在內部會議標罵主責的體育局，應負起政治責任。9日市政總質詢，民進黨議員吳沛憶要求，明年若要辦一日北高活動，不要再選228和平紀念日；柯文哲回應，要怎麼紀念228這是他的決定，「你可以建議，我可以聽或不聽」，言下之意是明年仍會舉辦，但會請隨行首長以個人身分參加。

吳沛憶指出，今年228挑戰一日北高自行車活動採民間主辦市府組隊模式，而為了市長要組隊參加，市府開了72萬的標案，加上後續擴充金額26萬，共98萬。對此，體育局長李再立解釋，最後決算是61萬。

吳沛憶接著問到，預算中有40萬是要開直播跟公關行銷，是否花得值得、行銷成果及格？吳說，效果真的不好，直播觀看數慘跌，兩個平台加起來累計只有83萬人，宣傳不及格；花錢做直播畫質很糟糕，4K時代用的還只有360P；花了40萬做公關行銷，結果網路上搜尋只有為市府帶來負面批評。柯文哲也坦言，「直播效果不好」，檢討會議會另外找時間再開，「還沒檢討完畢」。

吳沛憶說，招標書上載明，本活動宣傳核心理念，透過本府人員親身參與，帶動自行車運動風氣，並以運動方式用汗水代替淚水，紀念228和平紀念日，「請問規劃哪一個部分達到了紀念228的成效？」、「招標需求有達到成效？如何紀念228紀念日？」

▲▼0409台北市議會,台北市議員吳沛憶。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員吳沛憶。（圖／記者李毓康攝）

一旁的李再立趕忙解圍，強調標案是體育局標案，局長就可以決行，市長不一定知道內容，「因為是我決行，我負起所有責任」，他不會知道這些標案。但沒想到，柯文哲聞言反而直呼，「哪有可能！」

「整個活動沒有要紀念228？」吳沛憶追問，既然沒有要紀念，寫在招標書上也是在為難廠商，推廣自行車很好、很正面，編列預算我們也都支持，但真的看不到非要在228這天辦這活動的理由，「建議市長，明年228是不是就不要去騎一日北高？讓活動回歸單純，減少不必要爭議」。

柯文哲說，要騎長程的腳踏車，夏天不行，一定要東北季風，228大概是一年中最後可以騎的時間，還有一點，228是放假日，因為其他日子沒有放假。

柯文哲還表示，要怎麼紀念228這是他的決定，「你可以建議，我可以聽或不聽」；但柯也說，明年還是自行車協會辦的活動，要去的人就用個人身分去。

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