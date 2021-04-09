東區空店減少　柯文哲：「電商興起」商圈要思考自有特色

▲柯文哲9日視察「台北市忠孝東路等東西軸線路段及周邊人行環境改善工程」。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲9日到捷運忠孝新生站外視察人行環境改善工程，由於該處鄰近東區，讓外界聯想是否要藉此挽救東區近年發展上的頹勢。對此，柯說，要營造人行友善城市，但目前無障礙環境根本還沒做到；至於東區的發展，柯說，因為電商興起，實體店面的運作模式要改變，每個商圈應該要思考它的特色、定位。

工務局表示，連接台北市東西門戶的忠孝東路，在新建工程處的規劃下，已在2020年年底完成一到三段的環境改善工程，「忠孝東路等東西軸線路段及周邊人行環境改善工程」範圍從建國南路至中山南路，整合沿線捷運出入口、停車空間、人行道、公車候車亭等，路面也採透水鋪面施工。

另外，道路設施也導入智慧化設計將現有桿件及箱體整合，設置智慧IoT共桿，減少了交通桿件數量，增加環境即時監控資訊，保留未來5G設備的建置。

被問到是否要藉道路改善計畫搶救東區？柯文哲表示，主要還是要有一個示範，因為台北市要成為人行友善城市，「以前推嬰兒車就知道，無障礙根本沒有做到」。

柯文哲說，台北市有都市設計準則，要求人行道、停車場要改成透水鋪面，不然以前水一下來，沒有辦法徑流就會漫出來，至少透水鋪面遇到強降雨可以吃掉一部分的水，還可以減少熱島效應，藉著施工機會，路平也順便做一做。

至於東區招租是否有改善？柯文哲說，統計上看來空店是有減少，但店家也要思考轉型，因為實體店面以後不再是賣東西，是要賣經驗、賣生活體驗，「因為電商興起，實體店面的運作模式要改變，所以這也是說為什麼像西門町專門做青少年生意，它就好做，所以每個商圈慢慢要思考它的特色、定位」。