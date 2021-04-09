親子探索奇幻童話空間　羅東親子館啟用

▲▼奇幻的童話世界，羅東親子館9日正式啟用。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

奇幻的童話世界，羅東親子館9日正式啟用，新啟用的羅東親子館以魔法森林為布置主軸，從克林姆生命之樹樹洞進入後，帶著親子一同走進奇幻的童話世界，營造一個讓親子共同探索的有趣環境，除了增進幼兒創造與想像力，也能增進親子互動。

中央前瞻計畫及宜蘭縣公益彩劵盈餘挹注辦理的羅東親子館，9日上午9時30分，在縣內第一名的公正國小弦樂舞蹈室內樂團表演的蘭陽舞曲中，由宜蘭縣林姿妙縣長、羅東鎮吳秋齡鎮長、公正國小簡信斌校長等人與親子，攜手宣布正式啟用。

宜蘭縣長林姿妙表示，羅東鎮人口稠密，6歲以下幼兒約有3,200名，缺乏室內活動空間，這次結合公正國小場地進行規劃，提供親子們一個室內放心玩、開心玩的家。另，縣內每家親子館都有不同的特色，帶給使用者不一樣的體驗。新啟用的羅東親子館以魔法森林為布置主軸，從克林姆生命之樹樹洞進入後，帶著親子一同走進奇幻的童話世界，營造一個讓親子共同探索的有趣環境，除了增進幼兒創造與想像力，也能增進親子互動!

在館內，親子從克林姆生命之樹樹洞進入後，可透過哈哈鏡（變身魔幻鏡）看到自己進入奇幻的童幻世界的樣子，樹洞內以人工草皮布置滑坡，可刺激兒童前庭發展與觸覺，在經過精靈隧道後，有爬梯、球池組成的森林堡壘、鐵琴布置的天籟之音，讓親子有如進入童話實境。

羅東親子館位於公正國小特教大樓1樓，由財團法人宜蘭縣私立蘭馨婦幼中心承接，入館及活動報名可逕上宜縣育兒資源網（https://parenting.e-land.gov.tw/）查詢。

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