1億打造！正統鹿耳門聖母廟牌樓啟用　蔡英文：台南觀光新地標

記者林悅／台南報導

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟安座39週年暨鹿耳門牌樓落成剪綵大典，22日上午舉行，總統蔡英文、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、花蓮縣長徐榛蔚、前新北市長朱立倫、立委陳亭妃、台南市議長郭信良等多人到場剪綵祝賀，蔡英文讚美牌樓十分壯觀，將是台南市熱門景點。

▲正統鹿耳門聖母廟22日舉辦牌樓落成大典，總統蔡英文等人到場剪綵祝賀，蔡盛讚牌樓壯觀，將成觀光景點。（圖／記者林悅攝，下同）

蔡英文總統22日上午9時30分蒞臨現場，由聖母廟主委王明義率廟方委員恭迎，並引導往媽祖殿參拜「鹿身門媽」，交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、花蓮縣長徐榛蔚、前新北市長朱立倫、立委陳亭妃、林俊憲、台南市議長郭信良等多人陪同依古禮上香、獻花…，祈求國泰民安、風調雨順。

隨後到鹿耳門牌樓落成大典舞台，由正統鹿耳門聖母廟主委王明義代表廟方委員致詞歡迎蔡英文等人蒞臨，並說明鹿耳門牌樓興建的沿革，感謝聖母廟名譽主委鄭深池及前董事會董事長吳進家等人大力支持，也期待交通部長林佳龍能力推聖母廟，因為世界三大門「凱施門」、「天安門」，還有一個就是「鹿耳門」。

王明義主委致贈特殊貢獻者聖母廟名譽主委鄭深池及前董事會董事長吳進家等2人「功在鹿耳」金匾，也致贈蔡英文總統「鹿耳門牌樓」紀念品。

蔡英文總統指出，今天是正統鹿耳門聖母廟安座39週年暨鹿耳門牌樓落成的大日子，她一定要來，除了來祈福，也是來一起熱鬧，參與地方的大事。王明義主委剛剛說，這個牌樓不僅代表廟方新的形象，也希望變成台灣的熱門景點、成為台南觀光新地標，所以今天交通部長林佳龍也來這裡，他保證這裡會成為觀光勝地景點。

蔡英文總統說，今天看到新牌樓，很漂亮很氣派，她有信心，會有很多台灣各地來的觀光客、國際來的觀光客來到這裡拜拜、遊玩，感受台灣具代表性的宗教廟宇文化。300年來聖母廟是重要地方信仰中心，保佑地方鄉親、也保佑辛苦的跑船人，聖母廟經過三次重建，越建越大，因為媽祖有靈得到大家的團結、貢獻，有賴鄭深池董事長及地方先進的幫忙。

蔡總統強調，媽祖有保佑，但我們也是要打拼，我們台灣能夠一次又一次度過挑戰，是因為我們很團結。像這次遇到疫情，我們台灣能守住、經濟表現也很好，是因為我們團結把防疫做好、把經濟做好。

蔡總統表示，說到經濟，三倍券可以用到年底，拜託大家手中如果還有三倍券，趕快去用完，最好來台南玩，最後也要提醒，疫情還沒過去，防疫要繼續做，出入公眾場所，請記得戴口罩、勤洗手，保護自己也保護別人。最後再次祈求媽祖婆，保佑鄉親平安順利、台灣風調雨順、國泰民安，尤其南部的水情吃緊，希望能順利解決。

隨後蔡英文總統、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、花蓮縣長徐榛蔚、前新北市長朱立倫、立委陳亭妃、林俊憲、台南市議長郭信良等60位來賓，在王明義主委陪同下，在鹿耳門牌樓下舉行落成剪綵大典，剪綵後蔡英文總統等人合照留念。蔡英文總統一行隨即前往安南區安吉路二段567號，參拜鎮南王府，並親自贈匾給該廟。

黃偉哲市長表示，今天是鹿耳門聖母廟牌樓啟用，這個牌樓規模宏偉，也是可以說是台灣第一最大的門，也被譽為當今世界三大門之一。不管如何，門做的大主要是求信仰，他想不管是主委，部會首長還有林部長及縣市首長、立法委員，其實大家都努力祈求國泰民安，疫情早日退散，這個初衷是沒有改變的，蔡英文總統也是希望說求得國泰民安，藉著這個大門落成，希望能讓台灣更好。

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟安座39週年慶，有來自全國廟宇「金蘭會」各宮廟代表到場祝賀，中午廟方舉辦平安福宴，完成大典儀式。

據了解，享有遠東第一大廟宇稱譽的台南正統鹿耳門聖母廟，是40年前由名匠師王寶樹先生所設計，享有鬼斧神工之譽，今廟方再度應承鹿耳門媽旨意精心構圖，量身打造出全球獨一無二的「鹿耳門牌樓」。

鹿耳門牌樓的設計是以大陸進口15貨櫃石材、木材結網15000才為主要建造雕刻素材，全長佔約60米、總高度為19米、中門高9米、寬13米多，最小的旁門高寬也有8米，共五大門供遊客進出之關口，牌樓整體則是有著極具象徵本地土城鹿耳門福地的精美雕刻，造價約1億元。

鹿耳門聖母廟主任委員王明義表示，興建此座牌樓是為應承鹿耳門媽旨意，並結合鹿耳門之素有「台灣之門」之稱，自古傳承香火的聖母廟結合而成。牌樓完工後，將是世界罕見的大規模的牌樓，並以豐富的文化歷史背景及雄偉壯觀的精緻刻工為訴求，成為觀光新指標，與世界著名地標相齊名，屆時必能成為台灣熱門新景點，在國際間展露頭角，以推動本土文化觀光與經濟的成長。

挑戰市場最低價格

