迎接春節人潮！蘭嶼開元港售票及候船處啟用　不用再大排長龍

▲蘭嶼開元港售票及候船處啟用後，將解決以往大排長龍的困境。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府爭取交通部交通船碼頭改善計畫經費建置蘭嶼開元港售票處等設施，27日縣府交通及觀光發展觀處會同當地議員黃碧妹、蘭嶼鄉公所及船公司會勘測試後，將於2月1日正式啟用，船公司售票人員及海巡人員進駐，提供便捷售票服務及完善船班資訊，迎接春節返鄉民眾及遊客。

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▲▼縣府人員會同當地議員、蘭嶼鄉公所及船公司共同會勘。



交觀處處長余明勳表示，蘭嶼開元港因地處偏遠，且港口較小，碼頭客、貨輪共用，長期以來服務量能及設施均不足，過往旅客常須於碼頭大排長龍後，才可在船邊購票登船，因此爭取開元港碼頭改善，包括售票處、候船遮雨棚、座椅、船班資訊看板、風雨走廊，現場亦設置遮雨棚候船座位區及風雨走廊，供旅客及鄉親使用，一改往常在船邊碼頭露天排隊購票情形，未來將可提供更完善之旅客設施服務。

此次趕在農曆春節人潮湧入前，啟用售票處、船班資訊看板及候船區座椅等設施，將可提供良好旅客服務，開創開元港之嶄新面貌。另外，縣府正評估如何擴大港區的服務機能，讓在地小船能另闢安置港區，以使客、貨船舶能有專屬停靠碼頭，一改目前客、貨共用碼頭之窘境，讓碼頭服務功能更完善。

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