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年輕創作能量崛起！第二屆「音為愛」合唱創作揭獎、4／18公益首演

▲▼第二屆音為愛創作比賽公益音樂會宣告記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲第二屆「音為愛」得獎者以年輕音樂創作人居多，為台灣合唱音樂注入新能量。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

近百名創作者參賽角逐的第二屆音為愛「Sing for Love」合唱詞曲創作比賽，今(4/9)公告最終評選出之13位得獎者、14件優勝作品，4/18(日)下午將於台北中山堂舉行優勝作品首演音樂會，活動由台北室內合唱團主辦、國際扶輪社3521地區大力響應支持，售票所得將全數捐做公益，協助「End Polio終結小兒麻痺」，而得獎作品未來也不再束之高閣，將透過全方位音樂發行推廣，有望正式走入音樂市場，為台灣合唱音樂帶來全新的傳唱俱作。

▲▼第二屆音為愛創作比賽公益音樂會宣告記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北室內合唱團演唱得獎特優作品《大樹》。

音為愛計畫除了是近年台灣市場罕見的合唱詞曲創作比賽，本屆有不少年僅20多歲的年輕創作者共襄盛舉，嘗試將文字化為樂章寄予溫暖的能量，為台灣合唱樂團帶來豐沛的創作活力。過去得獎者職業多元，不乏素人創作者，像是曾有麵攤老闆、圖書館專員等，而第二屆比賽以「台灣人文地景」與「開啟機會之門」兩大主題激發創作能量，今年更有台大小兒科醫師、地產開發商等潛藏於民間的音樂創作高手。

▲▼第二屆音為愛創作比賽公益音樂會宣告記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北室內合唱團客席指揮翁佳芬認為年輕創作能量崛起，熟悉的台灣人文地景之美能與聽眾產生更強烈的共感，有機會成為傳唱俱作。

台北室內合唱團客席指揮翁佳芬表示，樂見年輕創作能量崛起並為此感動，她指出本屆特優獎的《大樹》就是得獎者卓綺柔以自家環境的大樹為靈感創作，其他還有如劉毅講述台東阿美族濱海部落的《走向比西里岸》等，為歌曲注入豐沛情感與生活經驗，再透過朗朗上口的旋律及優美詞句，展現台灣人文地景之美，相信能與聽眾產生更強烈的共感。

▲▼第二屆音為愛創作比賽公益音樂會宣告記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲熱愛合唱音樂的音為愛計畫發起人、前國際扶輪社3521地區總監王光明，鼓勵年輕創作者持續投入創作事業。

第二屆音為愛計畫在發起人王光明的號召下，由國際扶輪社3521地區大力響應支持，王光明表示扶輪社員對贊助這波以愛為名的音樂創作展演充滿熱情且不遺餘力，因此售票所得將可全力捐助國際「End Polio終結小兒麻痺計畫」，也希望透過此次合作鼓勵舞有志合唱音樂創作者，持續投入音樂創作事業，為台灣合唱樂團開啟新紀元。

▲▼第二屆音為愛創作比賽公益音樂會宣告記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲音為愛計畫發起人王光明、台北室內合唱團客席指揮翁佳芬、國際扶輪社3521地區總監馬長生（由左至右）合影。

近年台灣合唱音樂創作比賽幾近絕跡，可見音為愛計畫在合唱界的意義重大，未來將持續以「台灣合唱音樂新創平台」為理念，打造完整音樂創作產業鏈，從比賽徵件、樂譜出版、首演發表、通路行銷及講座推廣等，一路上都有台北室內合唱團陪伴，未來也將透過與全方位音樂盒作將得獎作品付梓出版，並於全台舉辦推廣講座，給予創作者實質鼓勵。

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