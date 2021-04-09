「自然人憑證」新增5項服務　新生兒登記今起可上網申辦

▲今起只要符合資格，可上網申辦出生登記。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者蘇晏男／台北報導

戶政便民服務更進一步！內政部9日指出，今起出生登記等5項戶籍登記，只要符合申辦資格，使用自然人憑證就可在家上網申辦，不必再出門往來奔波。

內政部表示，2018年起已陸續開放法院判決（調解、和解）離婚登記及法院判決（調解、和解）收養登記等8項線上服務。從今年4月9日起，線上服務再新增出生登記（新生兒與父、母同戶）、法院判決（調解、和解）認領登記、父母協議未年子女權利義務行使負擔登記、監護登記（法定及委託監護）、原住民身分及民族別登記等5項線上戶籍登記事項。

內政部說明，民眾只要符合申辦資格，就可以用自然人憑證透過網路提出申請，登記事項應備文件，例如：出生證明書或法院文件，都不須再提供。

其中，出生登記、認領登記等涉及子女從姓約定事項，可由當事人間書面約定文件拍攝或掃描上傳，戶政事務所受理後就會進行查證審核，無誤後直接辦理登記；完成登記後，戶所會用電子郵件通知申請人，民眾可依自己方便的時間，至全國任一戶政事務所，辦理戶口名簿換發及國民身分證換證。

內政部表示，這項戶政便民措施，除可節省民眾臨櫃辦理所需的時間及交通成本，更可避免逾期罰鍰的問題，歡迎多加利用。民眾如欲查詢申辦進度，亦可至內政部戶政司全球資訊網查詢。