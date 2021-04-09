李義祥涉詐領遭判6月仍獲2標案　關鍵「3年空白期」沒通報

記者黃翊婷／綜合報導

台鐵太魯閣號出軌事故，關鍵人物李義祥在事發之後遭挖出捲入「詐領工程款」官司，2018年8月一審判刑有罪，今年2月三審判刑6個月定讞，理論上他自2018年算起，3年內不得標案，卻還是在2020年間標得兩件花蓮縣政府的標案。對此，行政院公共工程委員會指稱，是花蓮縣府未登記通報；縣府隨後也發表聲明駁斥，希望工程會修法統一規定讓全國遵守。

▲李義祥被借提。（圖／記者陳以昇攝）

太魯閣號事故發生之後，李義祥被查出負責兩家工程公司，其中一家有違法且被判有罪紀錄，卻沒有登記在工程網上。民眾黨立委高虹安7日在交通委員會質詢時揭露，引發事故的承包商義祥工業社，與負責人同為李義祥的義程營造有限公司，有諸多不良紀錄，卻還可以持續得標。

高虹安提到，李義祥今年2月三審被判有期徒刑6個月定讞，依據《政府採購法》第103條規定，3年內要被列為政府採購案的拒絕往來對象，也不能成為分包廠商，然而，義程營造在2020年時還有得標兩件花蓮縣政府的標案，以及一件交通部公路總局的標案，「為什麼明顯應公告拒絕往來的公司，還能繼續投標政府標案並得標？」

▼▲事發當時李義祥還一臉輕鬆跟朋友聊天，並在工寮旁打電話。（圖／記者黃彥傑翻攝）

對此，交通部次長王國材曾在會前受訪時表示，依照《採購法》101條款，如果被判刑，1到3年不能標工程，「因為這是在花蓮的案子，根據《採購法》規定，如果是有期徒刑，就要公告到工程會的網站，通知所有政府單位」，如果是花蓮縣府執行的，他們要去判斷、公告。

行政院公共工程委員會專題報告也指出，義程營造在2015年間履行花蓮縣政府採購案期間，有履約請款文件登載不實行為，經法院判決有罪，但因為花蓮縣政府沒有啟動停權措施，工程會已函請花縣府做說明。

不過，工程會的回應被認為是把責任甩鍋給花蓮縣政府，縣府隨後立即發表聲明表示，義程營造有履約請款文件登載不實行為，經法院審理才在2021年2月19日判決有罪確定，若在訴訟中尚未有罪定讞之廠商亦須通報，或是不同家公司卻同一負責人有問題要通報，工程會應修法統一規定讓全國遵守。

▲工程會主委吳澤成。（圖／記者屠惠剛攝）

面對縣府的駁斥，工程會主委吳澤成強調，沒有甩鍋的意思，只是看到確實有案件判決有罪結果，卻沒看見停權處分，會請縣府來函說明，未來也會與法院判決系統連線，只要一審判定有罪就公開，提醒招標機關注意。

吳澤成解釋，只要案件一審被判有罪，依照採購法就應通報停權。接著他又說，「也許他們（花蓮縣府）有其他考量，工程會將釐清雙方認知差距，釐清有無誤會」，未來也會考慮不只針對公司，也要針對人設立黑名單，進行統一列管，後續會再進一步探討修法。