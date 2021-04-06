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忍15年揭狼行！4體操選手悲控「金牌教練性侵」：每次都像死了

▲▼金牌體操教練性侵女選手。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

▲金牌體操教練性侵女選手，曾在臉書打下，「新的一年，洗心革面」。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

記者陳羿妏／高雄報導

梁姓金牌體操教練2018年間爆出長期性侵女學生，引發外界譁然，進而引爆台版「#MeToo運動」，隨後共有4名女學生出面控訴教練狼行。然而，高雄地院日前審結後，因多數針對梁男的指控，已超過追訴期，最終僅認定梁男對2名女學生各1次強制猥褻、1次強制性交犯行，將梁男判刑6年10月，可上訴。

回顧整起事發經過，「我很想飛，但我的翅膀卻被他折斷，而他是我一度認為是父親的教練... 」一名受害女學生隱忍15年後，在2018年於網路「爆料公社」揭發梁男獸行；她提到，國小時她常受教練細心照顧，但2002年國中開始發育後，卻出現變化，「教練都會接觸到我的私處或上半身，他也常常叫我只穿運動內衣練習，也會叫我幫忙按摩。」

▲▼金牌體操教練性侵女選手。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

▲當時女學生PO文控訴。

此外，教練還會趁前往外地比賽時，要她到教練房間泡澡，「我突然看到他全身裸體的走進來，到我耳邊說，『你的學姊們也都是這樣....』 」接著在教練家、在體操館、在汽車旅館，她更一次次遭到性侵，「別說我傻...其實我一直說我不要，但我的聲音就像是溺水般死前的掙扎的微弱」，種種經歷也讓她形容「每一次過程我都像死了一般」。直到她看到美國體操界的新聞「#MeToo」，得知偶像出面指控隊醫性侵時，才決定勇敢站出來，亦鼓勵其他受害者一同出面控訴教練狼行。

▲▼金牌體操教練性侵女選手。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

▲女學生出示報案三聯單。

事件爆發後，震驚社會，高雄市政府及檢警立即介入調查，陸續接獲多名女學生報案指控，經調查後，僅4名女學生提告。有罪部分判決指出，受害者A女於國二下學期起，平均一週一次，遭梁男強行扳開雙腿性侵，期間連她生理期都不放過，僅問「你怎麼流血了」，而A女擔心會遭到報復，無法繼續接受體操訓練，只好忍淚遭蹂躪，沒辦法拒絕，誇張的是梁男見她一度打算拒絕時，還曾冷回「這又沒有什麼，以前不是沒有做過，那你現在在幹嘛？」

此外，受害者B女的母親曾與梁男交往，交往期間適逢全國中等學校運動會，然而，梁男當時向B女說若進行水療，會有助體操練習、比賽，便帶B女、Ｂ女之母赴汽車旅館投宿。怎料，梁男見B女脫光衣服，僅包著浴巾泡澡，而B女母親未能不注意之際，竟全裸坐在B女泡澡的浴缸旁，一手強行扯下B女的浴巾，另一手抓捏B女胸部「知道這是什麼嗎？」接著又強拉B女的手，於其下體游移問道「那妳知道這是什麼嗎？」藉此猥褻得逞。

▲▼金牌體操教練性侵女選手。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

▲女學生赴婦產科診所驗傷。

審理時間，梁男否認犯行「並無此事」；梁的辯護律師則質疑女學生為何無法辨識出「梁男身體特徵」，A女則回應「我都閉著眼睛不想看，他身上會有種明星花露水混著香煙味的味道」，也是擔心教練不繼續指導她，且其他學姊遭性騷擾時，亦沒不敢多說。

對此，法官勘驗相關證人出庭證詞後，確認梁男對A女、B女之犯行，因此依強制性交罪判刑6年、成年人故意對少年犯強制猥褻罪判刑1年，合併應執行6年10月，全案仍可上訴。

至於梁男遭控訴於住家、體操室、汽車旅館性侵女學生等其餘起訴部分，法官變更起訴法條，認定為「利用權勢性交罪」，惟部分提告時間已過追訴期，舉證不易，故免訴，梁男因而逃過部分刑責。

另外，法官指出，梁男目前並未在任何學校擔任教練，且近退休年齡65歲，未來也不會再被聘為教練，或藉由教練身分再犯可能性不高，無強制接受治療必要。

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