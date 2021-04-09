揪回李義祥！霹靂女檢查到腳腫　45年追夢「休學考上北一女補校」

記者黃翊婷／綜合報導

為了早日還原台鐵太魯閣號事故真相，花蓮地檢署檢察長俞秀端自2日起親赴事發現場，曾超過2天沒有休息，就算腳痛走起路來一跛一跛的，仍堅持貼上藥布繼續追查，從不喊累。但其實俞秀端一路走來並不容易，她雖然是最年輕的檢察長，卻因為家庭經濟問題，一度休學，後來靠個人努力考上北一女補校，最終成為司法官。

▲俞秀端在現場奔波，忙到沒時間整理儀容，受訪時看起來相當疲憊。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

55歲的俞秀端在這次的太魯閣號事件爆發第一天，便親赴現場尋找事證，協助比對罹難者身分，就算右腳受傷，走起路來一跛一跛的，也從不喊累、喊痛，而是貼上藥布繼續在前線奔走，即使她人守在殯儀館，仍可以充分指揮調度，並在法院裁定李義祥交保後，第一時間提出抗告，陸續找出相關重要事證，讓李回家不到一天，就被送回看守所羈押。

俞秀端為了追查真相，曾超過2天沒有好好休息，被外界讚譽為鋼鐵女檢長、霹靂女檢座。但其實俞秀端的司法官之路並不輕鬆，她出身於礦工家庭，小學三年級（10歲）時罹患紅斑性狼瘡，家中負擔沉重醫藥費，國中時一度休學分擔家計，後來考上北一女補校，加上經過手術後病情穩定下來，這才有餘力專心讀書，一路通過各項考試，最終順利圓夢。

▲俞秀端右腳貼著藥布。

司法官訓練所第35期畢業的俞秀端，曾擔任台北地檢署檢察官、法務部檢察司主任檢察官、特偵組檢察官等要職，辦過華隆集團超貸案、北投纜車弊案、力霸弊案等棘手案件，如今在任職花蓮地檢署檢察長期間，遇上太魯閣號出軌事故，她也是衝在第一線，就是希望能早日查出真相，還給罹難者家屬一個公道。

作家須文蔚6日曾在臉書PO文稱讚俞秀端，認無她對社會貢獻良多，挺過紅斑性狼瘡帶來的病痛，揭發多起勾結弊案，世人稱她為「焦炭能熔融黑金－霹靂女檢座俞秀端」。也讓許多看完這段崎嶇人生故事的網友忍不住留言大讚，「很勵志的故事」、「謝謝同學分享！她年齡與我們相仿，人生走得比我們崎嶇許多，真的很不容易」、「太動人了」。

▼花蓮地檢署檢察長俞秀端曾獲選為第43屆十大傑出青年。（圖／記者林敬旻攝）