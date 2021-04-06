120kg男泡湯體力不支…求救竟「少報50kg」！警消傻眼：延誤救援

▲120公斤男子於栗松溫泉體力不支，同行女子替他報案求救時少報體重數字，僅稱「男子70公斤」，因而延誤救援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者陳羿妏、楊漢聲／台東報導

位於台東縣海端鄉的全台最美野溪溫泉「栗松溫泉」近期爆紅，吸引眾多遊客，救援案件亦隨之增加。警消3日接獲一起報案，一名自稱70公斤的男子因體力不支，需要救援，然而，救難人員到場後才發現，男子真實體重竟是120公斤，導致人力規劃不足，延誤救援時間。

負責救援的關山大隊搜救人員指出，3日深夜接獲一名女子報案稱，「一名70公斤男子體力不支」，經衡量男子體重「應不算太重」，遂組成6人小組趕赴現場。豈料，搜救人員抵達栗松溫泉入口，再次向報案女子確認男子基本資料時，女子猶豫一下改口稱「可能90公斤」，當下搜救人員雖訝異，仍認為90公斤還行，便下切至救援現場。

令人傻眼的是，搜救人員接觸到男子後，發現本人目測應超過百公斤，便再次詢問，而男子這才說出自己真實體重是120公斤。「不管幾公斤，還是要救！」關山大隊鹿野小隊長林有智表示，他們原本想直接揹負，但因太重，只好改將男子綁在身上用拖的，再請其他隊員從後面邊推邊鼓勵男子，而原訂1小時至1小時半的爬坡路程，最後花費將近4小時才完成救援。

▲栗松溫泉被稱之為全台最美野溪溫泉。（圖／翻攝台東觀光旅遊網）

林有智提醒，栗松溫泉雖然美麗，但前來泡湯前仍得仔細評估體力，且去程是下坡看似簡單，回程則是爬坡，部分路段甚至得拉繩子，坡度幾乎是80度，再加上有些遊客會被美麗景色吸引，一泡就是2、3小時，容易造成腿軟而無法爬坡，建議最佳泡湯時間以30分鐘內為佳。

另外，林有智也呼籲，為保障自身與搜救人員的生命安全，報案時應如實通報身高、體重及過去病史，以利安排適切人力前往救援。

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