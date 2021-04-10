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甜姐兒雙眼打開「死不瞑目」！變態男竟辯：抱她上車急救　家屬氣炸

▲▼屏東,曾女。（圖／翻攝臉書）

▲曾女慘遭擄走殺害，遺體被尋獲時雙眼打開，貌似死不瞑目。（圖／翻攝臉書）

記者洪靖宜、陳韻如／屏東報導

屏東萬丹鄉29歲曾姓女子慘遭黃姓男子製造假車禍擄走殺害！黃男因追求曾女不成，竟然趁她騎車下班時製造假車禍，接著將人抓上車擄走，最後曾女被發現時已經死亡，且雙眼並未閉上，貌似死不瞑目。事後黃男自行到派出所投案，但距離車禍時間已相隔8小時，且他說詞反覆，甚至在檢警偵辦時答非所問，還喊，「送醫救治來不及，所以將她抱上車急救」，讓人相當傻眼。

檢警調查，外型長相甜美的曾女在通訊行上班而結識黃男，但沒想到黃男追求不成，竟多次跟蹤騷擾對方，期間曾女曾經報警，但因2人非親非故，僅能依法將黃男送辦並口頭告誡黃嫌，無法申請保護令。

▲▼屏東甜姐兒遭擄走殺害，家屬重返棄屍現場招魂。（圖／記者洪靖宜攝）

▲屏東甜姐兒遭擄走殺害，家屬重返棄屍現場招魂。（圖／記者洪靖宜攝）

然而，8日晚間10時許，黃男卻製造假車禍，接著將曾女擄走，並將其手機關機，讓警方無法尋獲他，直到事隔8小時後，黃男在屏東市民和派出所外徘徊，有警員認出他欲上前拘提時，黃男自稱是來投案的，但供詞反覆、對犯案動機交代不清，甚至還不肯說出曾女下落。

警方隨後根據曾女最後的手機定位，在黃男住家附近空屋找到曾女，但她已明顯死亡，而據了解，曾女身上衣物完整，但雙眼並未閉上，貌似死不瞑目，讓親友相當不捨。

▲萬丹命案黃嫌。（圖／記者吳世龍攝）

▲檢方認定黃嫌惡行重大向法院聲請羈押禁見獲准。（圖／記者吳世龍攝）

此外，曾女丈夫10日下午重返現場招魂，但過程並不順利，儀式進行約半小時才順利招到魂。對此，曾女親友也憤怒表示，嫌犯應該要判重罪，否則放他出來也是禍害其他家庭。

另外，黃男還在偵訊時更喊，「送醫救治來不及，所以將她抱上車急救」，面對這種回答，讓專案小組人說大罵「垃圾」。而檢方經過漏夜偵訊後，認為他罪嫌重大，且有湮滅證據及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，10日中午院方裁准羈押禁見。

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