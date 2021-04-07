藍營轟募款「發災難財」　網超時空打臉：馬政府拿國人救命錢捐大陸

▲邱淑媞痛批民進黨政府人禍還募款是發災難財。（圖／ETtoday資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

太魯閣號出軌意外造成嚴重死傷，政府設立賑災專戶，累計近4億5281萬元，但網上仍有質疑聲浪，包括前健康署長邱淑媞批評政府發災難財。對此，臉書「打馬悍將粉絲團」今（7）日表示，「現在只是開設捐款帳戶，就意見一堆。當初國民黨是直接拿台灣第二預備金，去捐給別國耶。」PO文一出，立刻引發網友熱議。

邱淑媞近日於臉書表示，「很明顯知道是人禍了，官署竟然還出來募款？打的，是什麼算盤？沒錯。這個政府，最會搞的，就叫煽情。不會做事、老是把事情做爛，工程委外招標烏雲重重，出了事，不僅不必負責，還利用傷痛，大肆玩弄民眾感情，而且每玩必贏，越玩越起勁。」

對此，學者范世平在臉書發文回擊質疑聲浪，除呼籲國民黨「開除邱淑媞黨籍」，還舉例八仙塵爆案，衛福部也成立捐款專戶，原來當時的總統馬英九、行政院長張善政是為了發災難財。

「打馬悍將粉絲團」今天加碼質問，「奇怪，現在只是開設捐款帳戶，就意見一堆，但當初國民黨是直接拿台灣第二預備金，去捐給別國耶。」

「打馬」更透過懶人包表示，太魯閣號意外，政府只是開捐款帳戶，國民黨就意見一堆，質疑善款會被亂用，但馬英九執政，大陸發生事情，台灣的第二預備金直接拿去援助。特別是馬政府時期，分別於民國99年青海地震捐了3千2百萬、甘肅土石流捐3千3百萬、民國102年四川地震捐2千9百萬，以及民國103年的雲南地震捐3千萬元，總計上億台幣。

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「捐給中國時非常大方，結果捐給台灣就在那裡嘰嘰歪歪的。」、「這就是對自己台灣人一直都很苛薄的國民黨」、「八仙樂園塵爆時，不是也有開八仙燒燙傷專戶，現在是KMT都可以做，其他政黨不可以做嗎？」、「捐那麼多，軍機照樣飛過來 ，飛彈也沒撤掉」。