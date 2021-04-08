盤點扁馬蔡任內台鐵傷亡人數　網驚：一比較真的嚇死人！

▲前總統陳水扁、總統蔡英文、前總統馬英九。（合照圖／資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

台鐵在兩年前發生普悠瑪號意外釀成18死，2年後又發生太魯閣號出軌意外奪走50人性命，而這兩起嚴重的事故都是在總統蔡英文任內發生的。有網友比較蔡英文與前總統陳水扁、馬英九任內台鐵重大事故數據，呼籲執政者要負起責任，不要再推了。

臉書粉專「歷史哥澄清唬」整理三任總統任內，台鐵重大事故列表。陳水扁執政8年，發生8起事故，造成35死、337傷；馬英九執政8年，發生4起事故，造成7死、154傷；蔡英文任內5年，發生4起事故，造成70死、441傷。

從該粉專資料可發現，蔡英文任內台鐵的意外傷亡數字是最高的。歷史哥澄清唬表示，請當今執政者有點肩膀不要再「四推」了，上推藍前朝、下推藍縣市長、左推中共陰謀打壓、右推監督執政者。

不少網友留言表示，「民進黨執政死亡人數都一堆，果真只是為了權力的政黨，選票比較重要，人命不重要」、「現在的執政者沒有擔當的肩膀、只有把責任推到四面八方、來躲避別人對他們的責難」、「綠色執政！災難不減反增！」、「沒比較真的不知道，一比較下來真的嚇死人！！！」、「真的很扯，光想起誤射雄三，就知道民進黨沒救了」。

▼歷史哥澄清唬粉專整理扁馬蔡任內，台鐵意外傷亡人數。（圖／翻攝歷史哥澄清唬粉專）

