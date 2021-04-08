遼寧號現身台海周邊　解放軍退將：或包含解放台灣全程演訓

▲解放軍海軍遼寧號航母艦隊出現在台灣東部外海。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

解放軍航母遼寧號近日出現在台灣東部外海，由北而南朝南海方向前進，結束訓練返回母港時，還可能穿行台灣海峽，完成繞島航跡。對此，解放軍退將王洪光表示，解放軍在台灣周邊進行常態化訓練和演習「可大可小」，「今後，解放軍就像一條巨蟒，纏繞在獵物台灣身上，可以慢慢收緊，也可以一口吞下。」

▲解放軍原南京軍區副司令、中將王洪光。（圖／記者曾俊豪攝）

王洪光指出，海軍發言人所稱的台灣「周邊」可小可大；小到艦炮對台灣陸上目標如機場、港口、岸防工事的火力打擊範圍內，大到四軍（陸、海、空、火箭軍）火力可覆蓋台灣的距離，「作為航母火力，遼寧艦編隊西距台灣三五百公里是正常的。」

王洪光強調，解放軍在台灣周邊開展常態化訓練和演習，本身也可大可小，從單艦單機單科目，到多艦機合練、多兵種合同演訓、再到多軍種多科目，甚至解放台灣一個戰役全過程的聯合演訓。

▲解放軍運8反潛機被指為串連航母艦隊及戰機機群的「訊息聯絡通道」。（圖／國防部提供）

此外，解放軍陸基戰鬥機群近期也和遼寧艦同時出現在台海周邊，包括空警-500預警機、殲-16戰鬥機、殲-10戰鬥機和運-8反潛機等機隊。外界分析，航母編隊與陸基機群進行戰術配合演練，可以完成反潛、反艦和偵察等訓練，「尤其是固定翼預警機空警-500和固定翼反潛機運-8，可以向航母指揮中樞實時傳輸數據，擴大航母戰力。」

從台灣東部海空域的特殊戰略地位來看，5日出現在台灣東南空域的運-8反潛機，或給位於台灣以東海域的遼寧號航母編隊和台灣西南空域的解放軍軍機編隊「指路」，成為串連兩大軍種的訊息通道，藉由這條通道完成從東、南、西三面對台灣的「包夾」。

解放軍第二炮兵指揮學院教授邵永靈表示，遼寧號編隊的這次訓練代表過去被台灣認為是「安全區」和「退路」的台灣東部海域開始「不保」，台軍需要面對的壓力絕不僅僅來自正面的台灣海峽。