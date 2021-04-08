黨徽不保了！　李來希怒轟：國徽圖騰是「國民黨先用的」

▲國民黨黨旗、中華民國國旗。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

針對時代力量黨團提案更改國徽，內政部8日出爐的評估報告指出，國徽與國民黨徽類似，但黨國不分的時代已過，政黨的標章宜應時代的變遷，尊重象徵國家的國徽，適度調整。對此，全國公務人員協會前理事長李來希批評，黨徽國徽的圖騰是國民黨先用上的，事有先來後到，談理論事總該講道理吧！

內政部指出，青天白日國徽的運用廣泛，在國際間有一定之識別度，國徽與國民黨黨徽類似，有其歷史原由，惟時至今日，黨國不分的時代既已過去，政黨亦大量增加且朝多元發展，相關政黨的標章，宜應時代的變遷，尊重象徵國家的國徽，適度調整其標章（黨徽），以與國家象徵有相當的識別度。

對於內政部要求國民黨更改黨徽，李來希表示，「哈哈哈哈！天下竟然有這種研究報告，自己的名字很好聽，也很好用，很有代表性，只有我能用，別人不可以」，結論是要別人改名改姓？同名同姓不可以嗎？代表性的圖騰也只有自己可以使用，別人不可以，「我可以畫龍，你們都不可以，誰敢任意畫龍，就是欺君大罪？回到封建王朝了嗎？」

李來希認為，政黨因認同國家認同國徽，用在自己團體身上，不可以嗎？更何況，「這黨徽國徽的圖騰是中國國民黨先用上的，事有先來後到，談理論事總該講道理吧！」

李來希甚至建議，中華民國的國徽（旗面）放置現任「總統蔡英文」玉照，以示全國人民對她「英明神武、誠摯效忠！」

▼時代力量表日前街訪發現，超過九成以上受訪民眾並無法分辨國民黨徽與中華民國國徽。（圖／時代力量提供）

