「陽光總在風雨後．滬台交流回眸」浦東新區巡展開幕

▲上海市台辦主任鐘曉敏參觀展覽。（圖／記者趙禕攝）



記者趙禕／上海報導

儘管一場突如其來的新冠疫情打斷了30幾年來日漸頻繁的兩岸交流，但是已經有不少台灣人在大陸生了根，兩岸民間往來也為海峽兩岸從經濟到文化等多個層面帶來實質的好處。

上海市從去年底舉辦「陽光總在風雨後．滬台交流回眸」圖片展，透過一張張珍貴的照片回顧了過去這幾十年來兩岸在經濟、文化、宗教、教育、交通、民族等交流交往的情況，讓在上海的兩岸民眾都能看到這一步步走過的歷程。不過受到疫情影響一度中斷。

而這項圖片展從今天開始繼續在上海市各區進行巡迴展出，第一站就由改革開放30年的浦東打頭陣。過去30年，浦東從一片農村一路發展到今天高樓林立、霓虹閃爍，在上海推動國際經濟、金融、貿易、航運四大中心建設裡都成為先行先試的領頭羊，這其中少不了台灣企業家和各行各業菁英在這裡的付出與貢獻。包括參與經濟中心建設的湯臣集團、昌碩科技，參與金融中心建設的國泰金控集團、富邦華一銀行、參與航運中心建設的長榮海運、東森集團等一大批台資企業。

本次展覽一共展出600多幅精選的相片，全方位呈現浦東開發、開放30年來兩岸交流的點點滴滴，由上海市台辦主任鐘曉敏宣布開展，預計在浦東新區花木社區文化中心展出一個月。